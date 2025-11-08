Siêu Sale hàng công nghệ dịp 11-11

Trong hai ngày, từ 10 đến 11-11, trên toàn hệ thống Di Động Việt diễn ra “đại tiệc mua sắm” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, nhiều sản phẩm công nghệ, điện thoại, tablet và đồ gia dụng giảm thêm đến 1 triệu đồng trong khung giờ vàng kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Thời điểm 11-11, nhiều mặt hàng công nghệ giảm giá sâu

Điểm nhấn của chương trình lớn nhất tháng 11 là ưu đãi “mua 1 tặng 1” với quà tặng giá trị, áp dụng cho loạt sản phẩm công nghệ và gia dụng chính hãng.

Trong khung giờ từ 8 giờ - 12 giờ, khách hàng có thể mua Xiaomi Redmi 15C với giá chỉ 3,29 triệu đồng còn được tặng pin sạc dự phòng trị giá 490 ngàn đồng. Các dòng cao cấp hơn như Xiaomi 15T Pro giá 17,49 triệu đồng, tặng loa Bluetooth 800 ngàn đồng, hay OPPO A6 Pro giá 9,99 triệu đồng tặng loa Innoyo…

Cũng trong khung giờ vàng của hai ngày sale, khách hàng mua smartphone, tablet, MacBook sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng trên mức giá bán đã giảm. Đơn cử, hàng loạt thiết bị từ iPhone, Samsung, OPPO đến Xiaomi đều có giá đặc biệt. iPhone 16e 128GB giá ưu đãi chỉ 14,89 triệu đồng; iPhone 17 Pro 256GB chỉ 33,99 triệu đồng; hay khách hàng quan tâm nhóm máy đã qua sử dụng thì cũng có iPhone 16 Pro Max 512GB cũ chỉ 29,09 triệu đồng.

Không chỉ điện thoại, chương trình còn áp dụng cho tablet và phụ kiện: Xiaomi Pad 7 giá 8,99 triệu đồng tặng ốp lưng, camera IP 2MB giá 450 ngàn đồng tặng quạt mini Magic, hay pin sạc Aukey giá 650 ngàn đồng tặng sạc nhanh 30W.

Ngoài ra, nhiều đồ gia dụng Bear cũng góp mặt với loạt combo “mua 1 tặng 1”: Nồi chiên không dầu Bear chỉ 1,79 triệu đồng còn được tặng máy vắt cam; máy làm sữa hạt đa năng 1,99 triệu đồng cũng sẽ được tặng kèm máy vắt cam, hay nồi áp suất điện 1,99 triệu đồng tặng máy xay sinh tố cầm tay.

Bên cạnh ưu đãi giá, Di Động Việt đồng thời áp dụng chính sách “Trả góp 30”: khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, không áp lực tài chính. Với chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 5,5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường, và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối…

BÌNH LÂM