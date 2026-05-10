TPHCM: Phủ sóng di động khu vực đường Rừng Sác

Khu vực tuyến đường Rừng Sác dài khoảng 35 km nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là “vùng lõm” viễn thông, đã được Viettel TPHCM phủ sóng di động vào ngày 10-5.

Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuyến đường Rừng Sác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước thực trạng này, UBND TPHCM đã giao Sở KH-CN TPHCM phối hợp Viettel TPHCM và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng.

Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến Rừng Sác - Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành, phủ sóng liên tục khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường Rừng Sác, Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.

Lắp đặt trạm phát sóng di động trên tuyến Rừng Sác.

Đại diện Viettel TPHCM, việc phủ sóng tại Rừng Sác không chỉ là nhiệm vụ kinh doanh mà còn là trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Viettel luôn sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn nhất, bảo đảm người dân có thể tiếp cận dịch vụ viễn thông ổn định, liên tục.

Trong dài hạn, hạ tầng viễn thông hoàn thiện được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ – một trong những “lá phổi xanh” quý giá của TPHCM.

BÁ TÂN