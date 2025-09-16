Hợp tác quản lý, phát triển tài nguyên Internet tại TPHCM

Đại diện Sở KH- CN TPHCM và Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TPHCM ký biên bản hợp tác

Sự hợp tác này nhằm đồng bộ công tác quản lý, thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả, an toàn tài nguyên Internet, phục vụ các mục tiêu chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ. Đồng thời, hai bên sẽ đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về lợi ích, những yêu cầu đảm bảo an toàn khi đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.

Thỏa thuận hợp tác cũng hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các công cụ trực tuyến đảm bảo an toàn, có thể kể đến: Chuyển đổi kết nối Internet sang thế hệ mới IPv6; phát triển hệ sinh thái thành viên trạm trung chuyển Internet VNIX cấp tỉnh; phổ biến ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet i-Speed by VNNIC; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với tên miền quốc gia “.vn”…

Theo số liệu của Sở KH-CN, TPHCM có 728.000 doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, hiện có 420.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng thành phố chỉ đang quản lý 227.248 tên miền “.vn” (chiếm 36% tài nguyên tên miền của cả nước). Điều đó cho thấy một tiềm năng kinh tế thực chưa được chuyển hóa hoàn toàn vào không gian số. Do vậy, mục tiêu của TPHCM là đưa toàn bộ lực lượng kinh tế hiện diện một cách chuyên nghiệp và an toàn trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TPHCM phát biểu tại lễ ký kết

Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TPHCM cho biết, thời gian qua, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý, khai thác và phát triển tài nguyên Internet, trở thành một trong những địa phương điển hình cả nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới. Những kết quả này không chỉ khẳng định quyết tâm và năng lực triển khai của TPHCM, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục dẫn đầu trong chuyển đổi số phát triển kinh tế – xã hội số trong thời gian tới.

