Khởi nghiệp xanh, bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Chiều 11-9, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức hội thảo Khởi nghiệp xanh và bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số, nhằm tạo diễn đàn trao đổi về xu hướng, kết nối các dự án khởi nghiệp...

Hội thảo có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, trường - viện và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Với chủ đề “Xu hướng và cơ hội tại Việt Nam”, hội thảo xoay quanh các vấn đề về định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh tại TPHCM; xu hướng toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo xanh, bền vững và chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ startup của TPHCM trong lĩnh vực phát triển xanh…

Trong bối cảnh toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh và bền vững, Việt Nam đã đưa ra các cam kết quan trọng như Net Zero vào năm 2050, chiến lược tăng trưởng xanh và nhiều chính sách ưu tiên cho đổi mới sáng tạo.

Hiện TPHCM đang đi đầu với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo xanh, khuyến khích chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Sihub chia sẻ về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Sihub cho biết, thời gian qua, TPHCM đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ startup sáng tạo xanh như: miễn giảm thuế, hỗ trợ tài chính không hoàn lại, cơ chế Sandbox, hỗ trợ lãi suất vay… Trong năm 2024 và 2025, Sihub đang triển khai chương trình tuyển chọn và ươm tạo các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phát triển bền vững, từ giai đoạn ý tưởng đến tăng tốc theo Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND.

Theo bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), xu hướng thế giới đang hướng đến mô hình tuần hoàn, tái chế, dùng lại chất thải làm nguyên liệu.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ để tạo ra tính năng riêng biệt cho từng sản phẩm, tập trung hướng đến bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng khả năng trải nghiệm sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) chia sẻ tại hội thảo

“Nhiều startup khởi nghiệp xanh ở Việt Nam thành công, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người yếu thế; các dự án tập trung vào tái chế phụ phẩm nông nghiệp, phát triển sản phẩm từ tài nguyên bản địa. Bên cạnh đó, nhiều dự án khởi nghiệp xanh được hỗ trợ mở rộng thị trường thông qua mạng lưới kết nối quốc tế hay gọi vốn từ các quỹ đầu tư…”, bà Vũ Kim Anh chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm G.C Food cho rằng, không thể để tài nguyên bị lãng phí, những thứ không còn tận dụng được để phục vụ cho con người cũng có thể chế biến để đưa nó trở lại với vòng quay. Với quan điểm đó, ông Thứ đã từng bước đưa sản phẩm G.C Food vươn tầm quốc tế và hỗ trợ hàng trăm hộ nông dân thực hành nông nghiệp hướng tới vùng trồng xanh.

BÙI TUẤN