Hợp tác vì một ASEAN hòa bình, an ninh và vững mạnh

Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhiều thách thức

Theo TTXVN, phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone khẳng định hợp tác giữa quân đội các quốc gia thành viên ASEAN đóng vai trò rất quan trọng, là điều kiện để xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, thịnh vượng và an ninh. ACDFM-21 nhằm tiếp nối tăng cường hợp tác quốc phòng, quân sự giữa các nước ASEAN, phù hợp với khẩu hiệu của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN trong năm nay là “Hợp tác vì hòa bình, an ninh và vững mạnh ASEAN”.

Theo Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, hiện khu vực vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức, đe dọa về an ninh quân sự và phi quân sự, diễn biến phức tạp và khó đoán định, đặc biệt là vấn đề xung đột chính trị, sự cạnh tranh của các cường quốc, sự thay đổi của thời tiết, thiên tai… Những vấn đề này tác động trực tiếp và gián tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, kinh tế và hợp tác của khu vực và thế giới. Trước bối cảnh này, ASEAN cần phải tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi và tìm cách đối phó với những thách thức một cách hiệu quả và kịp thời.

Vì vậy, hội nghị lần này là cơ hội tốt để trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, về phương hướng kế hoạch hợp tác quân sự ASEAN và các vấn đề liên quan khác. Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone đề nghị các quốc gia thành viên ASEAN cam kết đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở khu vực, tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược trong khu vực thông qua đối thoại và hợp tác...

Tôn trọng độc lập, chủ quyền

Sau khi trao đổi về tình hình an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ASEAN, hội nghị đã đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN và đề ra định hướng thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, chỉ thông qua tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác thực chất giữa các quốc gia và lực lượng quân đội trong khu vực, ASEAN mới có thể giải quyết hiệu quả, triệt để những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống xuyên quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn các bên liên quan phải kiềm chế tiến hành các hoạt động có thể tác động đến hòa bình, ổn định tại khu vực, làm xói mòn lòng tin giữa các quốc gia, cản trở những nỗ lực hợp tác của khu vực. Đồng thời, khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Việt Nam ủng hộ việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại hội nghị ACDFM-21, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN đã thông qua Kế hoạch hoạt động 2 năm (2024-2026); thông qua và ký Tuyên bố chung ACDFM-21.

Tin liên quan Gỡ khó cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào

MINH CHÂU tổng hợp