Lần thứ 3, Báo Sài Gòn Giải Phóng trở lại với thầy trò Sơn Vĩ

Ngày 8-1, chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đại biểu tặng quà các em học sinh.. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức chương trình dẫn đầu đoàn công tác. Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang; Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ...

Từ thị trấn Mèo Vạc (trước đây), vượt gần 50km trên cung đường đèo dốc quanh co, men theo những vách đá cheo leo dọc sông Nho Quế, chúng tôi mới lên tới Sơn Vĩ.

Đây là xã biên giới hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Hà Giang (trước đây), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Đường sá đi lại rất gian khó, hiểm trở.

Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ nằm trên địa bàn xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang - là xã biên giới có điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trường có 1.385 học sinh với 1.383 học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 868 em thuộc diện hộ nghèo.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thầy Nguyễn Hải Hà, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ cho biết, trường có 1 điểm trường chính và tới 16 điểm trường; 50 lớp trong đó có 6 lớp ghép, học sinh đi lại rất gian truân. 755 học sinh bán trú tại trường nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều em phải ở trụ sở xã, trạm y tế; có em phải đi 15km mới đến được điểm trường.

Các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ nhận học bổng, áo ấm do Báo SGGP trao tặng. Ảnh: QUANG PHÚC

Trung tá Nguyễn Công Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết thêm, đời sống người dân vùng biên giới Sơn Vĩ rất khó khăn, địa hình phức tạp, xa xôi nên những năm qua, chính quyền, đồn biên phòng, nhà trường tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cho học sinh.

Các em cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, trong đó có Báo SGGP, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu bức thiết của thầy cô, học sinh. Số lớp, số học sinh của nhà trường ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng lớp học, nhà lưu trú, các công trình phụ trợ khác là rất lớn, hiện vẫn còn có những hạng mục đã xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa.

“Sự trở lại của Báo SGGP là rất quý giá, phần nào giúp vơi bớt những khó khăn của thầy trò Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ”, Trung tá Nguyễn Công Sơn chia sẻ.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận hoa và thư cảm ơn của trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang xúc động bày tỏ, nguồn tiền hỗ trợ cho trường sắm sửa cơ sở vật chất và những chiếc áo ấm cho học sinh là nguồn động viên lớn lao giúp các em vượt qua những ngày đông giá lạnh và những khó khăn trong cuộc sống, kiên trì theo đuổi tri thức.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang và ông Đỗ Ngọc Quang, Trưởng đại diện Văn phòng Hà Nội, Báo SGGP trao học bổng cho các em. Ảnh: QUANG PHÚC

Thấu hiểu sự thiếu thốn này, năm 2008 và 2024, Báo SGGP đã đến với Trường PTDT bán trú Tiểu học Sơn Vĩ. Trong đó, tháng 5-2024, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo cùng các nhà tài trợ đã tiếp tục hỗ trợ trường một phần cơ sở vật chất, quà tặng, học bổng với trên 450 triệu đồng. Nhờ những hỗ trợ này, các em học sinh của trường đã bớt đi một phần khó khăn về nơi ở, nơi học tập.

Khung cảnh buổi trao quà tặng. Ảnh: QUANG PHÚC

Lần này, Báo SGGP trở lại Sơn Vĩ với chương trình “Áo ấm đến trường” và tặng, hỗ trợ cơ sở vật chất trị giá 370 triệu đồng, trong đó có 100 suất học bổng, 1.000 áo ấm cùng tiền mặt để trường đầu tư cơ sở vật chất, khắc phục một phần khó khăn cho trường. Đây là những phần quà có thể không lớn, có thể chưa đáp ứng được hết những thiếu thốn mà nhà trường đang đối mặt nhưng Báo SGGP cùng các nhà tài trợ hy vọng sẽ giúp đỡ được phần nào cho thầy và trò vượt qua được những khó khăn thử thách mà nhà trường đang gặp phải.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” chia sẻ, chương trình của Báo SGGP nhằm mang yêu thương đến các em học sinh ở mọi miền đất nước.

“Việc trao tặng áo ấm, học bổng cho các em học sinh và hỗ trợ tu bổ cơ sở vật chất trường học chính là minh chứng sống động cho nghĩa cử cao đẹp, cho sự chung tay vì tương lai của thế hệ trẻ”, Phó Tổng Biên tập báo SGGP nhấn mạnh.

Trân trọng hoạt động đặc biệt ý nghĩa của Báo SGGP, thầy Trần Văn Huy, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ đây là những món quà hết sức to lớn, hết sức ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, cho thầy và trò nhà trường, giúp các thầy cô giáo, các cháu học sinh có nhiều động lực hơn để thực hiện tốt công tác dạy và học. “Các con sẽ có chiếc áo ấm hơn, chiếc chăn dày hơn, có chiếc bàn ăn để ngồi ăn đàng hoàng hơn… thật quý giá”, thầy Huy xúc động chia sẻ.

Thầy Trần Văn Huy, Phó Hiệu trưởng nhà trường (trái) và Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trao thư cảm ơn cho bà Bùi Thị Hồng Sương. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong cái rét đậm rét hại của mùa Đông năm 2026, nơi ngôi trường địa đầu Tổ quốc, Vừ Mí Thò, cậu bé người Mông học sinh lớp 4, nhận chiếc áo ấm của báo SGGP, ôm chặt vào lòng. Với em và 1.000 học sinh tiểu học Sơn Vĩ, từ hôm nay, sẽ có thêm 1 chiếc áo ấm để chống chọi với cái giá lạnh vùng biên trong hành trình đi tìm con chữ, hướng về tương lai.

LÂM NGUYÊN