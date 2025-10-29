Huế: Chấn chỉnh lái đò "chặt chém" trong mùa lũ

Giữa mênh mông con nước bạc ở Huế những ngày qua, có hai thứ cùng dâng lên, đó là nước lũ và lòng người. Nước cuồn cuộn nhấn chìm phố xá. Người dân mở cửa đón nhau trú ngụ. Nhà hàng, khách sạn cho ăn ở miễn phí. Các đội cứu hộ bất chấp hiểm nguy, bám dây, vượt nước xiết đưa sản phụ, người bệnh đến nơi an toàn.

Cộng đồng mạng xã hội phẫn nộ trước những kẻ chèo đò hám lợi

Nhưng giữa bức tranh ấm áp tình người ấy, vẫn có những “vệt xám”. Một vài người lái đò tự ý nâng giá, “chặt chém” người dân giữa cơn lũ dữ. Không ở chợ, không ở quán ăn, mà trên chính những chiếc đò vốn được xem là “cứu sinh” của người dân vùng trũng thì vài chủ đò lại chọn tăng giá vô tội vạ.

Khi Huế đang oằn mình chống chọi với lũ lịch sử, khi hàng nghìn người đang cố san sẻ từng gói mì, viên thuốc, từng chỗ nghỉ an toàn cho nhau, thì hành vi trục lợi này thật đáng lên án.

Những vết gợn ấy dù chỉ là thiểu số nhưng cũng không thể xem nhẹ, bỏ qua. Ban Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thiên tai để trục lợi. Bởi “chặt chém” trong hoàn cảnh này là hành vi vi phạm pháp luật cần được ngăn chặn để bảo vệ lòng tin và sự công bằng trong xã hội.

Huế từng có một thời gian dài đối mặt với “chặt chém”. Từ chợ, xích lô cho đến các điểm du lịch, đâu đâu cũng gặp kiểu chặt chém, làm giá. Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, kiên quyết chấn chỉnh nạn "chặt chém" bằng nhiều giải pháp từ đối thoại, thuyết phục, kết hợp với biện pháp xử lý nghiêm khắc, chỉ sau một thời gian ngắn, “chặt chém” ở Huế gần như biến mất.

Người dân Huế tin rằng, lần này cũng vậy, giữa muôn trùng sóng nước, lòng tốt vẫn nhiều hơn cái xấu. Và chỉ cần chính quyền kiên quyết, người dân đồng lòng thì địa phương sẽ dẹp được những vấn nạn tương tự. Bài học từ những "chuyến đò chặt chém mùa lũ" này chắc chắn sẽ còn khiến mỗi người phải soi lại lòng mình, để thấy rằng, giữa hoạn nạn, điều cần nhất không phải là tiền bạc, mà là tình người.

VĂN THẮNG