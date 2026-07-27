Hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, cơ hội tích lũy cổ phiếu ở vùng đáy

Dù định giá nhiều cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn sau đợt điều chỉnh mạnh, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy và ưu tiên quản trị rủi ro.

Khách hàng theo dõi bảng giá tại một công ty chứng khoán tại TPHCM (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Kiểm định quan trọng của VN-Index ở vùng 1.680–1.700 điểm

Tuần qua, VN-Index giảm hơn 101 điểm (5,67%) so với tuần trước, đánh mất mốc 1.700 điểm về 1.688,11 điểm. Dù vậy, theo các công ty chứng khoán (CTCK) còn quá sớm để xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc. Trong ngắn hạn, VN-Index ở vùng 1.680-1.700 điểm sẽ là ngưỡng kiểm định quan trọng. Nếu không giữ được vùng này, chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.650-1.670 điểm.

Theo CTCK Rồng Việt (VDSC), vùng 1.680–1.700 điểm sẽ đóng vai trò là vùng kiểm định quan trọng trong ngắn hạn. Nếu VN-Index giữ vững trên vùng này, đồng thời dòng tiền cải thiện và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, khả năng hình thành vùng cân bằng sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu các yếu tố bất lợi từ bên ngoài tiếp tục gia tăng, chỉ số vẫn có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh. Việc thị trường hấp thụ phần lớn lượng dư nợ vay ký quỹ (margin) trong tuần qua đã làm giảm đáng kể xác suất VN-Index quay trở lại vùng 1.600 điểm. Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

CTCK SSI đánh giá áp lực cung vẫn hiện hữu, khiến các nhịp hồi phục liên tục đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ 1.650–1.660 điểm vẫn chưa bị phá vỡ và các chỉ báo động lượng đang phát tín hiệu cải thiện, qua đó củng cố vai trò nâng đỡ của vùng giá này. Nếu mốc hỗ trợ tiếp tục được bảo toàn, VN-Index có cơ hội mở rộng nhịp hồi kỹ thuật lên vùng 1.700–1.720 điểm.

Trong khi đó, CTCK SHS cho rằng VN-Index có thể tìm được điểm cân bằng và phục hồi trong vùng 1.650–1.670 điểm.

Định giá về vùng đáy lịch sử, kỳ vọng phục hồi?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều năm qua, khi khoảng 83% số cổ phiếu trên sàn ghi nhận mức giảm giá so với đầu năm 2026. Việc định giá rơi xuống vùng thấp nhất trong nhiều năm cũng đang mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Thống kê từ CTCK SHS, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, vốn hóa của phần còn lại của thị trường đã quay về vùng đáy thiết lập vào tháng 4-2025, thời điểm thị trường chịu tác động mạnh từ cú sốc thuế quan trước đây. Điểm đáng chú ý là trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận, khoảng 60% số cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch dưới giá trị sổ sách (P/B dưới 1 lần). Nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt cũng chỉ đang được định giá ở mức P/E 4-7 lần, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lịch sử.

Theo ước tính của CTCK TPHCM (HSC), sau nhịp giảm mạnh, nhiều cổ phiếu đầu ngành đã trở về mức giá hấp dẫn. Ở nhóm ngân hàng như VCB, CTG, EIB, TPB... đều giảm về vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm. Nhóm chứng khoán như SSI, VIX, VCI cũng ghi nhận quay về vùng đáy của nhiều tháng. Trong khi đó, KDH trở lại vùng giá cuối năm 2022, NLG lùi về đầu năm 2023. Đáng chú ý, PNJ và DGC giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, chủ yếu do những lo ngại liên quan đến rủi ro pháp lý và quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các chuyên cho rằng, mức định giá hấp dẫn vẫn chưa đủ để kéo dòng tiền quay trở lại khi thị trường tiếp tục chịu sức ép từ hoạt động sử dụng đòn bẩy tài chính.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có đủ dữ liệu để xác nhận áp lực bán giải chấp đã giảm mạnh. Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu giảm sâu về vùng định giá hấp dẫn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho quá trình phục hồi trong thời gian tới.

Ở góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trưởng phòng Phân tích CTCK Phú Hưng (PHS) cho rằng, thị trường hiện không thiếu các yếu tố hỗ trợ về nền tảng cơ bản, mà đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để khơi thông dòng tiền. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan vẫn hiện hữu, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục chi phối diễn biến thị trường.

Về chiến lược đầu tư, dù vẫn giữ quan điểm tích cực với triển vọng trung và dài hạn nhưng các chuyên gia cho rằng, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

Để quản trị rủi ro, bà Lê Diệu Linh, Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ở mức hợp lý, ưu tiên tích lũy cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt thay vì gia tăng margin trong các nhịp hồi kỹ thuật của thị trường.

24 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, cổ tức tiền mặt cao nhất đến 80% Trong tuần giao dịch từ ngày 27 đến 31-7, có 24 doanh nghiệp niêm yết thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông, trong đó nhiều doanh nghiệp chi cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao. CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 80% (8.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến chi khoảng 209 tỷ đồng để chi cổ tức. CTCP Sonadezi Long Bình (SZB) chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45% (4.500 đồng/cổ phiếu), dự chi khoảng 135 tỷ đồng. Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco- SAB) chi cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), dự chi khoảng 3.840 tỷ đồng. Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 22% (2.200 đồng/cổ phiếu), dự kiến chi khoảng 986,4 tỷ đồng…

Thống kê lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và phát hành thêm của các doanh nghiệp trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM tuần này (từ 27-7 đến 31-7)

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NHUNG NGUYỄN