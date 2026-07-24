Chứng khoán giảm điểm, PNJ giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần (24-7) quay đầu giảm điểm sau phiên phục hồi trước đó do áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu trụ. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp dù lực cầu bắt đáy đạt hơn 41 triệu cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán phiên 24-7 khép lại trong sắc đỏ khi áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp. Dù lực cầu bắt đáy khá mạnh với hơn 41 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, PNJ vẫn đóng cửa ở mức giá sàn 30.500 đồng/cổ phiếu, còn dư bán sàn 423.200 cổ phiếu và trắng bên mua.

Áp lực giảm điểm còn đến từ nhiều cổ phiếu trụ như VHM, VIC, MWG và TCB. Hầu hết các nhóm ngành chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghiệp... cũng chìm trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là nhóm ngành hiếm hoi duy trì sắc xanh với BSR tăng 2,78%, PVD tăng 2,7%, OIL tăng 1,53% và PLX tăng 1,2%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,27 điểm (0,78%), xuống còn 1.686,11 điểm với 227 mã giảm, 88 mã tăng và 58 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 8,08 điểm (2,87%), xuống 272,99 điểm với 77 mã giảm, 50 mã tăng và 56 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 13.900 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 6.100 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 14.600 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ tư liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị gần 863 tỷ đồng. Trong đó, PNJ bị bán ròng mạnh nhất với gần 534 tỷ đồng, tiếp đến là VIX gần 86 tỷ đồng và VHM gần 78 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN