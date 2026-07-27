Chứng khoán lao dốc, PNJ tăng trần sau chuỗi giảm sàn

Thị trường chứng khoán phiên 27-7 tiếp tục chìm trong sắc đỏ với hàng chục cổ phiếu giảm hết biên độ. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu PNJ bất ngờ đảo chiều tăng kịch trần sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

Cổ phiếu PNJ đi ngược thị trường, tăng trần trong phiên giao dịch 27-7

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 27-7 tiếp tục lao dốc do không còn lực đỡ trước đà bán tháo tiếp diễn. Toàn thị trường có 29 cổ phiếu giảm hết biên độ.

Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán ghi nhận nhiều mã giảm sàn nhất như VCI, VND, FTS, CTS, VDS, BSI... Ngoài ra, VPX giảm 5,61%, SHS giảm 5,92%, MBS giảm 6,45%, VCK giảm 4,38%, SSI giảm 3,51%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có hàng loạt mã giảm sàn và sát sàn, gồm PDR, BCM, HDC giảm kịch sàn; CEO giảm 6,9%, DIG giảm 5,92%, TCH giảm 5,98%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm, tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số. Trong đó, BID giảm 3,61%, SHB giảm 2,97%, HDB giảm 2,13%, TPB giảm 2,11%, VPB giảm 1,6%...

Các nhóm cổ phiếu khác như tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghiệp, dầu khí... cũng giao dịch tiêu cực, với nhiều mã giảm sàn như CSV, MWG, CII, GEX, VIT...

Riêng cổ phiếu PNJ đi ngược xu hướng thị trường khi tăng kịch trần lên 32.900 đồng/cổ phiếu, còn dư mua giá trần gần 189.000 cổ phiếu và không có dư bán.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 17,1 điểm (1,01%), xuống còn 1.669,01 điểm, với 258 mã giảm, 79 mã tăng và 37 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,64 điểm (1,33%), còn 269,35 điểm, với 98 mã giảm, 38 mã tăng và 52 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 14.600 tỷ đồng, tăng khoảng 700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 15.500 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị gần 311 tỷ đồng. Ba cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đều thuộc nhóm ngân hàng, gồm VPB gần 96 tỷ đồng, TCB gần 72 tỷ đồng và SHB hơn 71 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN