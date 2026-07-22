TPHCM: Tín dụng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5,6 triệu tỷ đồng

Ngày 22-7, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 6-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 5,59 triệu tỷ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm 2025.

Trong đó, dư nợ bằng VND chiếm 95%, dư nợ ngoại tệ chiếm 5%. Huy động vốn đạt 5,63 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025.

Bà Trần Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.

Cụ thể, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,292 triệu tỷ đồng; nông nghiệp, nông thôn đạt 604.000 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 303.000 tỷ đồng; công nghiệp hỗ trợ đạt 151.000 tỷ đồng và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 4.800 tỷ đồng.

Đối với gói tín dụng 185.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp ngành nông - lâm - thủy sản, trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng đã giải ngân 1.731 tỷ đồng; lũy kế từ đầu chương trình đến nay đạt 52.271 tỷ đồng, dư nợ đạt 11.986 tỷ đồng với 15.192 lượt khách hàng vay.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ tại TPHCM đã giải ngân 615,92 tỷ đồng cho 5 dự án với dư nợ 511,56 tỷ đồng. Đối với khách hàng cá nhân, có 173 người được vay với tổng số tiền giải ngân 111,97 tỷ đồng, dư nợ 109,76 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 26.700 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025; Chương trình bình ổn thị trường có doanh số cho vay lũy kế 12.767 tỷ đồng, dư nợ đạt 7.650 tỷ đồng với 30 doanh nghiệp tham gia.

NHUNG NGUYỄN