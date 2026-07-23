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VN-Index tăng gần 31 điểm, PNJ vẫn giảm sàn

SGGPO

Lội ngược dòng tăng khoảng 47 điểm trong phiên, VN-Index chốt phiên tiến sát 1.700 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23-7 phục hồi mạnh dù thanh khoản suy giảm. VN-Index mất hơn 16 điểm ngay sau khi mở cửa nhưng nhanh chóng đảo chiều, tăng một mạch trong phần lớn thời gian còn lại và chốt phiên tăng gần 31 điểm. Tính từ mức đáy trong phiên, VN-Index bật tăng khoảng 47 điểm.

Dù nhóm cổ phiếu trụ tăng mạnh góp phần lớn vào sự phục hồi của VN-Index nhưng tích cực là sắc xanh cũng chiếm ưu thế trên bảng điện. Sắc tím xuất hiện ở một số nhóm ngành. Trong đó, nhóm cổ phiếu họ Gelex đồng loạt tăng trần: GEX, GEE, EIB, VIX và GEL.

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Sắc tím xuất hiện ở một số nhóm ngành

Nhóm cổ phiếu nhà Vingroup tăng mạnh: VIC tăng 5,89%, VHM tăng 4,02%, VPL tăng 1,9% và VRE tăng 1,15% đóng góp cho VN-Index hơn 24 điểm.

Trong khi đó, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn xuống còn 35.500 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 19,9 triệu cổ phiếu, vẫn trắng bên mua. Sau chuỗi ngày giảm điểm mạnh từ "cơn bão" kim cương, vốn hóa PNJ còn 18.166,1 tỷ đồng.

Về cơ cấu các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu tài chính phục hồi mạnh, trong đó nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh nhất thị trường: VIX tăng kịch trần, SSI tăng 3,97%, VCI tăng 3,02%, MBS tăng 3,74%, VND tăng 3,31%, SHS tăng 4,55%, HCM tăng 2,57%, VCK tăng 3,05%...

Các nhóm ngành khác như tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghiệp, dầu khí... cũng nghiêng về sắc xanh, nhiều cổ phiếu tăng trên 3%: PVD tăng 5,71%, PVS tăng 3,63%, FRT tăng 3,81%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 30,85 điểm (1,85%) lên 1.699,38 điểm với 198 mã tăng, 127 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 5,58 điểm (2,03%) lên 281,07 điểm với 76 mã tăng, 58 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 3.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 21.100 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 462 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là MBB với hơn 153 tỷ đồng, TCB gần 118 tỷ đồng, VCB gần 89 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

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