Khẩn trương chi trả bồi thường Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Ngày 11-2, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục phối hợp với 6 xã, phường khẩn trương triển khai chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thi công Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Dự án thành phần 3 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, có chiều dài 34,85km, đi qua 6 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 331ha, ảnh hưởng khoảng 1.449 hộ dân. Thời gian qua, chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và sở, ngành liên quan bám sát, hỗ trợ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác chi trả được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã đồng thuận, chủ động bàn giao đất cho dự án.

Kiểm đếm đền bù cho người dân bị ảnh hưởng

Đến nay, các địa phương đã phê duyệt 20 phương án bồi thường với diện tích thu hồi 93,14ha, tổng kinh phí 309,4 tỷ đồng; đã bàn giao mặt bằng được 9,52/34,85km, đạt 28%. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp sẽ hoàn thành chi trả, bàn giao trước ngày 30-3; đối với đất ở, hoàn thành trước ngày 30-5.

Theo ông Trần Huy Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, sự đồng thuận cao của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất đã giúp dự án sớm có mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công, thúc đẩy tiến độ và phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

HỮU PHÚC