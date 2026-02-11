Đẩy mạnh hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM và tỉnh Tây Ninh tiếp tục gắn bó chặt chẽ, đồng hành hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến thăm, chúc tết Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến thăm, chúc tết có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tiếp đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ rất tích cực của TPHCM trong suốt thời gian qua. Khẳng định tỉnh Tây Ninh muốn phát triển không thể tách rời TPHCM, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh bày tỏ mong muốn, thời gian tới, TPHCM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhiều hơn nữa. Đồng thời, tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Lãnh đạo TPHCM gửi tặng quà tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VĂN MINH

Trong không khí đầm ấm, tình nghĩa sâu sắc giữa hai địa phương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn đoàn đến thăm và chúc tết. Đồng chí chuyển lời thăm hỏi, chúc tết của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, hai địa phương tiếp tục gắn bó chặt chẽ, đồng hành hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trong đó, hai địa phương tiếp tục gắn bó chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ; kết nối giao thông gắn với phát triển kinh tế du lịch; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, hai địa phương hợp tác chặt chẽ trong việc khai thác các lưu sông, điều tiết nước đồng bộ để chống triều cường, chống ngập; cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực môi trường, xử lý rác thải.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tiếp đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến thăm, chúc tết.

﻿Ảnh: VĂN MINH

Nhấn mạnh tinh thần TPHCM luôn “Vì cả nước, cùng cả nước”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông tin, những ngày qua, TPHCM đã tổ chức nhiều đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM đi thăm, chúc tết ở các tỉnh bạn.

Đặc biệt, TPHCM tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo tết ở tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng biên giới tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà đến người dân ở xã Phước Vinh (tỉnh Tây Ninh); bàn giao 20 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.

Các đoàn công tác của TPHCM cũng trao quà đến chương trình "Con nuôi đồn biên phòng", chương trình “Nâng bước em đến trường”; tặng quà đến các em mồ côi, tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây ninh.

Đồng thời, tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết nghĩa tình”. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đảm bảo người dân đón tết vui tươi, đầm ấm.

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM đã tiếp đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn tiếp đoàn đến thăm, chúc tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đoàn, đồng chí Phạm Hồng Sơn đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm qua, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phạm Hồng Sơn trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, và gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VĂN MINH