Công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử tại TPHCM

Việc công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, hỗ trợ và hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TPHCM.

Đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần 3, biểu quyết thông qua danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, thông tin số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 công bố số điện thoại 5 người phụ trách đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử, gồm:

- Ông Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND TPHCM. Số điện thoại: 0392.080.208, phụ trách hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Bà Dương Thị Thùy Oanh, Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính. Số điện thoại: 0988.806.396, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác dự toán, lập hồ sơ và thanh, quyết toán liên quan kinh phí phục vụ bầu cử.

- Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Số điện thoại: 0941.550.568, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến công tác vận động bầu cử và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà , Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ. Số điện thoại: 0988.996.761, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác tổ chức bầu cử và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TPHCM. Số điện thoại: 0786.434.445, phụ trách hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ nghiệp vụ về công tác lập, hoàn thiện danh sách cử tri, in thẻ cử tri và các phát sinh có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tin liên quan Thống nhất danh sách 48 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 209 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

NGÔ BÌNH