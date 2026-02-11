Hà Nội: Nhiều chuyến bay trễ giờ trong những ngày cận tết

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong ngày hôm nay 11-2, sân bay phục vụ hơn 700 chuyến bay, tương ứng gần 102.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Sân bay Nội Bài đông khách ngày cận Tết Bính Ngọ

Trong đó, chuyến bay nội địa đạt 374 chuyến với hơn 57.000 hành khách; chuyến bay quốc tế đạt 327 chuyến với 44.389 hành khách.

Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có, đồng thời huy động thêm các quầy dự phòng tại sảnh A, B, E trong các khung giờ cao điểm.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đã triển khai đồng bộ hệ thống làm thủ tục hiện đại như: ki-ốt check-in tự động, hệ thống gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động và các thiết bị soi chiếu an ninh thông minh... Tuy nhiên, tình trạng đông đúc, ùn ứ vẫn xảy ra vào một số thời điểm trong ngày.

Hành khách mang nhiều hành lý về quê đón tết

Cùng ngày, nhiều hành khách phản ánh tình trạng chuyến bay bị chậm 1-3 giờ so với kế hoạch. Mặc dù các hãng đã thông báo sớm nhưng hành khách vẫn gặp khó khăn khi di chuyển. Nhiều khách mua vé bay trước 22 giờ nhưng vẫn phải bay đêm, làm tăng chi phí khi phải đặt xe từ sân bay về trung tâm thành phố sau 0 giờ. Một số hãng bay cũng đang thông báo tình trạng chuyến bay sẽ bị chậm trong những ngày sắp tới.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, từ nay đến ngày 28-2, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ bước vào giai đoạn thời tiết đặc trưng với sương mù dày, mưa phùn và tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào sáng sớm và đêm muộn. Các sân bay như: Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (TP Huế) thường xuyên ghi nhận tình trạng tầm nhìn giảm thấp.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến thời gian cất, hạ cánh của các chuyến bay, gây ùn ứ tại các sân bay trong những ngày cao điểm. Các hãng hàng không đang theo dõi sát diễn biến thời tiết để xây dựng phương án khai thác linh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách.

BÍCH QUYÊN