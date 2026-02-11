Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Ea Rốk, Đắk Lắk

Sáng 11-2, tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp (PTNTLC) Tiểu học - THCS Ea Rốk.

Tổng Bí thư đến dự lễ khởi công

Dự án được Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk đầu tư xây dựng tại thôn 8, xã Ea Rốk, trên diện tích 5,6ha, quy mô đầu tư gồm 18 lớp (10 lớp cấp tiểu học, 8 lớp cấp trung học cơ sở), với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại. Tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, nguồn huy động và các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Công trình này có ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới, góp phần tạo điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho con em khu vực biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương bấm nút khởi công dự án Trường PTNTLC Tiểu học -THCS Ea Rốk

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đầu tư xây dựng hệ thống trường PTNTLC tại các xã biên giới thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục, đào tạo ở địa bàn còn nhiều khó khăn; là giải pháp nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên cương.

Tổng Bí thư cho biết, chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng trường học phải gắn với xây dựng môi trường giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, ý thức chấp hành kỷ luật, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. Đồng thời, quan tâm đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, vệ sinh, an toàn thực phẩm để học sinh có môi trường học tập ổn định, phụ huynh yên tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương dự lễ khởi công Trường PTNTLC Tiểu học -THCS Ea Rốk

Tổng Bí thư mong học sinh xã Ea Rốk và tỉnh Đắk Lắk nỗ lực học tập, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương. Tổng Bí thư tin tưởng công trình sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng mục tiêu, trở thành điểm sáng giáo dục khu vực biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho học sinh

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng cùng toàn thể nhân dân các dân tộc xã Ea Rốk lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc các thầy giáo, cô giáo luôn tận tụy, trách nhiệm; chúc các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho xã Ea Rốk và nhà trường

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng quà cho Đảng bộ xã Ea Rốk; thầy cô, học sinh nhà trường và đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

MAI CƯỜNG