Sắc xuân trong sơn mài, cuộc hội ngộ đầu năm của 3 họa sĩ Việt

Chào đón năm mới 2026, 3 họa sĩ Đỗ Huy Thanh, Phạm Hồng Phương và Nguyễn Hải Nam cùng góp mặt trong một triển lãm nhóm tại Hà Nội, mang đến những rung cảm nghệ thuật lắng đọng, như lời chúc an lành gửi tới công chúng yêu hội họa.

Cổng cũ, tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hải Nam

Từ ngày 1 đến 10-1, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội), 3 họa sĩ Đỗ Huy Thanh, Phạm Hồng Phương và Nguyễn Hải Nam mở đầu năm mới bằng những tác phẩm mới, giàu cảm xúc và mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Xóm nhỏ của họa sĩ Phạm Hồng Phương

Trong triển lãm, họa sĩ Đỗ Huy Thanh giới thiệu loạt tranh phong cảnh với hai chất liệu sơn dầu và sơn mài. Tranh của anh sử dụng màu sắc tương phản, rực rỡ, gợi tinh thần ấn tượng. Trưởng thành trong giai đoạn nhiều thiếu thốn, con đường nghệ thuật của Đỗ Huy Thanh không liền mạch, từng gián đoạn vì mưu sinh. Chính quãng lặng ấy tích tụ trải nghiệm sống, tạo chiều sâu cho ánh sáng trong tranh. Từ năm 2021, khi chuyển sang sơn mài, ánh sáng trong tranh anh trở nên trầm hơn, nội tại hơn, như được nuôi dưỡng từ bên trong lớp lớp vật chất.

Nắng sớm Bản Khiểng của họa sĩ Đỗ Huy Thanh

Họa sĩ Phạm Hồng Phương mang đến gần 10 tác phẩm sơn mài với bút pháp mềm mại, giàu cảm xúc. Anh không đặt nặng kỹ thuật hay hiệu ứng phức tạp, để chất liệu vận hành tự nhiên, tạo nên những không gian gần gũi và lắng đọng. Những khoảnh khắc đời thường như “Trưa hè”, “Liễu”, “Chiều thứ bảy” hiện lên giản dị, nhẹ nhàng, nơi con người và cảnh vật hòa dịu vào nhau. Tranh của Phạm Hồng Phương như một lời nhắn nhủ: Giữa nhịp sống gấp gáp, hãy chậm lại để nhận ra vẻ đẹp âm thầm của đời sống.

Gắn bó nhiều năm với sơn mài, họa sĩ Nguyễn Hải Nam trung thành với bảng màu cổ điển: son, vàng, bạc, vỏ trứng. Trong hơn 10 tác phẩm cỡ lớn trưng bày, anh sử dụng sơn mài không như một ký hiệu truyền thống, mà như không gian cảm xúc cá nhân. Hình ảnh trong tranh thường được giản lược, nửa thực nửa trừu tượng, gợi ký ức và những rung động nội tâm. Ánh kim và màu son được tiết chế, tạo cảm giác sâu lắng, bền bỉ theo thời gian.

Triển lãm khai mạc sáng ngày 1-1-2026, mở cửa tự do trong 10 ngày đầu năm 2026.

NGUYỄN CHẮT