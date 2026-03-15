Tổng thống Donald Trump bác tin 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị phá hủy

Ngày 14-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các máy bay tiếp dầu của Mỹ gần như không bị hư hại sau cuộc tấn công tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump chỉ trích một số cơ quan truyền thông Mỹ, trong đó có Wall Street Journal và New York Times, cho rằng các tiêu đề gần đây đã gây hiểu lầm. Tổng thống Mỹ xác nhận căn cứ này đã bị tấn công vài ngày trước, nhưng khẳng định không có máy bay nào bị phá hủy.

Theo Tổng thống Donald Trump, 4 trong số 5 máy bay được nhắc đến hầu như không hư hại và đã hoạt động trở lại. Chiếc còn lại bị hư hại nặng hơn nhưng cũng sẽ sớm được sửa chữa để đưa vào hoạt động.

Trước đó, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết một cuộc tập kích tên lửa của Iran đã đánh trúng và làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu đang đỗ tại căn cứ Prince Sultan.

Căn cứ Prince Sultan là một trong những địa điểm đồn trú quan trọng của quân đội Mỹ ở nước ngoài. Theo dữ liệu hình ảnh vệ tinh trước khi xung đột bùng phát, đây là nơi triển khai nhiều khí tài chiến lược, gồm các máy bay tiếp dầu KC-46A, KC-135 và máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry.

