EU xem xét điều tàu chiến đến vùng Vịnh

Châu Âu đang xem xét kế hoạch điều động một sứ mệnh hải quân để hỗ trợ việc mở cửa lại eo biển Hormuz.

Một tàu chở hàng đang di chuyển trên Vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz, ngày 15-3. Ảnh: VCG

Theo tờ Telegraph, các bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán để mở rộng sứ mệnh Aspides hiện có sang bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải tại Vùng Vịnh. Sứ mệnh này vốn ban đầu được triển khai để chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ngoài khơi Yemen và lực lượng triển khai của phái bộ Aspides bao gồm 3 tàu từ hải quân các nước Pháp, Hy Lạp và Italy.

Theo tờ Financial Times, một quan chức EU cho rằng một sứ mệnh hải quân chung giữa EU và Liên hợp quốc nhằm đảm bảo lưu thông an toàn “có vẻ khả thi hơn” so với việc các quốc gia EU tiếp cận song phương với Iran.

Trước đó, theo tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đề nghị đối với Anh, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác về việc cử tàu tới eo biển Hormuz để mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.

Động thái trên diễn ra sau khi người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết quân đội Israel có kế hoạch tiến hành ít nhất 3 tuần hoạt động nữa tại Iran, trong đó hàng ngàn mục tiêu sẽ bị tấn công. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự đoán, cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc trong vòng “vài tuần tới”, khi nguồn cung dầu mỏ phục hồi và giá năng lượng giảm xuống.

HẠNH CHI