Australia từ chối điều tàu tới eo biển Hormuz

Ngày 16-3, Australia thông báo sẽ không điều tàu hải quân đi bảo vệ các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: GMA

Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC) dẫn lời bà Catherine King, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển khu vực và Chính quyền địa phương, cho hay, Canberra đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế do những xung đột hiện nay tại Trung Đông gây ra, và sẽ không điều tàu hải quân tới khu vực này.

Tính đến ngày 16-3, dự trữ nhiên liệu của Australia đạt mức tương đương 37 ngày tiêu thụ xăng, 30 ngày sử dụng dầu diesel và 29 ngày đối với nhiên liệu máy bay, sau khi chính phủ nước này nới lỏng yêu cầu dự trữ tối thiểu và tạm thời điều chỉnh tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu, cho phép hàm lượng lưu huỳnh cao hơn.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, nước này đang cân nhắc những biện pháp khả thi trong khuôn khổ pháp lý, nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu có liên quan đến Nhật Bản và thủy thủ đoàn tại Trung Đông, trong bối cảnh xảy ra cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 16-3. Ảnh: Nikkei Asia

Bà Takaichi đưa ra tuyên bố trên tại phiên họp quốc hội ngày 16-3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội kêu gọi các quốc gia khác triển khai tàu chiến tới eo biển Hormuz, nhằm bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển dầu mỏ qua khu vực chiến lược này.

HẠNH CHI