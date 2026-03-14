Thế giới

Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

SGGPO

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14-3, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, Triều Tiên phóng khoảng 10 quả tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo ra biển của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/XINHUA

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 3 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm đến nay. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời chia sẻ thông tin về các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận các tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Chưa ghi nhận thiệt hại từ vụ phóng.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ đang triển khai cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên “Lá chắn Tự do” (Freedom Shield) kéo dài 11 ngày, kể từ ngày 9-3.

Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao mức độ sẵn sàng của liên minh Mỹ - Hàn, còn phía Triều Tiên chỉ trích là hoạt động tập dượt cho một cuộc xâm lược.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Freedom Shield EEZ Bộ Quốc phòng Nhật Bản Phối hợp giám sát Quân đội Hàn Quốc Tên lửa đạn đạo Vùng đặc quyền kinh tế Tập dượt Triều Tiên Tập trận

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn