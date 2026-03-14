Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo ra biển của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/XINHUA

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 3 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm đến nay. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời chia sẻ thông tin về các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận các tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Chưa ghi nhận thiệt hại từ vụ phóng.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ đang triển khai cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên “Lá chắn Tự do” (Freedom Shield) kéo dài 11 ngày, kể từ ngày 9-3.

Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao mức độ sẵn sàng của liên minh Mỹ - Hàn, còn phía Triều Tiên chỉ trích là hoạt động tập dượt cho một cuộc xâm lược.

PHƯƠNG NAM