Cân nhắc đưa tàu chiến bảo vệ eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-3 (giờ Washington) kêu gọi các quốc gia điều tàu chiến tới eo biển Hormuz tham gia bảo vệ tàu thương mại trong bối cảnh an ninh eo biển này hết sức căng thẳng.

Thông điệp mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút sự chú ý lớn của giới chiến lược quốc tế. Trong thông điệp, Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận ngay cả khi Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự, việc bảo đảm an ninh hoàn toàn cho tuyến hàng hải này vẫn là một thách thức phức tạp.

Tàu chiến Iran phóng tên lửa gần eo biển Hormuz. Ảnh: ANADODU

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đang gia tăng khi Iran siết kiểm soát hoạt động hàng hải trong khu vực, Mỹ cũng triển khai thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông nhằm ứng phó với các diễn biến an ninh mới.

Theo các nguồn tin quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã phê duyệt đề xuất của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) điều Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, lực lượng thường đồn trú tại Nhật Bản, tới khu vực Trung Đông. Đơn vị này gồm khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến, triển khai trên 3 tàu tấn công đổ bộ do tàu USS Tripoli dẫn đầu, cùng các máy bay tiêm kích F-35 và máy bay vận tải cất hạ cánh thẳng đứng V-22 Osprey.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, đang bị gián đoạn nghiêm trọng, trong bối cảnh nhiều tàu thương mại bị tấn công tại khu vực kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump, Nhật Bản và Vương quốc Anh đang cân nhắc các phương án hỗ trợ an ninh tại khu vực Trung Đông. Trưởng Ban Chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản Takayuki Kobayashi cho rằng, điều tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển tới bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra cần được xem xét hết sức thận trọng.

Trong khi đó, tờ Sunday Telegraph dẫn các nguồn tin tiết lộ Anh đang xem xét khả năng chuyển giao thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn Octopus cho các đồng minh ở Trung Đông. Hàn Quốc cũng đang cân nhắc lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều tàu chiến hỗ trợ bảo vệ các tuyến vận chuyển dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz.

Một số chuyên gia cho rằng lời mời gửi tới Bắc Kinh đặc biệt đáng chú ý vì Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu từ Trung Đông.

Bên cạnh đó, lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump không chỉ nhằm đối phó với Iran mà còn mang ý nghĩa chiến lược rộng lớn hơn. Nếu một liên minh hải quân quốc tế được hình thành để bảo vệ eo biển Hormuz, điều đó sẽ củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ trong hệ thống an ninh hàng hải toàn cầu.

KHÁNH MINH