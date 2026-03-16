Lãnh tụ tối cao Iran yêu cầu bồi thường

Đêm 15-3 (giờ địa phương), Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei một lần nữa khẳng định nước này yêu cầu đối phương phải bồi thường. Nếu bị từ chối, Tehran sẽ tịch thu số tài sản tương ứng với mức thiệt hại mà nước này xác định.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: APA

Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức, ông Khamenei cũng nhấn mạnh trong trường hợp điều đó không khả thi, Iran “sẽ tiêu hủy một lượng tài sản tương đương” của đối phương.

Cùng ngày 15-3, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Al Araby Al Jadeed, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn tốt.

Trong diễn biến liên quan, giá dầu tiếp tục tăng khi thị trường mở cửa trở lại phiên giao dịch đầu tuần ngày 16-3, với cả 2 chuẩn giá dầu đều tăng cao hơn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Vào lúc 22 giờ 45 GMT ngày 15-3 (5 giờ 45 ngày 16-3 giờ Việt Nam), ngay sau khi sàn giao dịch Chicago Mercantile mở cửa, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,54% lên 100,22 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng tăng 2,88% lên mức 106,11 USD/thùng.

KHÁNH HƯNG