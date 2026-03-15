Lãnh đạo Triều Tiên thị sát diễn tập bắn pháo tầm xa

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15-3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp theo dõi một cuộc diễn tập hỏa lực của đơn vị pháo binh tầm xa ngày 14-3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới địa điểm diễn tập hỏa lực của đơn vị pháo binh tầm xa. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, cuộc diễn tập huy động 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu chính xác cỡ nòng 600mm cùng hai đại đội pháo binh.

Các quả rocket được phóng đã đánh trúng mục tiêu là một đảo trên vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, ở khoảng cách khoảng 364km với độ chính xác được tuyên bố đạt 100%.

Cuộc diễn tập hỏa lực của đơn vị pháo binh tầm xa Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực răn đe chiến tranh của quân đội. Ông khẳng định đây là hoạt động huấn luyện thường kỳ và sẽ tiếp tục được tiến hành trong thời gian tới.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, cuộc diễn tập nhằm gửi “tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ” tới các lực lượng thù địch nằm trong phạm vi tấn công khoảng 420km, đồng thời cho thấy sức mạnh phá hủy của các loại vũ khí chiến thuật mà Bình Nhưỡng đang sở hữu.

Ông Kim Jong Un cũng đánh giá cao khả năng chiến đấu của hệ thống pháo phản lực 600mm, cho rằng đây là loại vũ khí có sức công phá lớn và hiện chưa có hệ thống chiến thuật nào trên thế giới vượt trội về hiệu năng trong vài năm tới.

HUY QUỐC