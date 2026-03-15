WHO: 14 nhân viên y tế thiệt mạng do không kích tại Lebanon

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, các nhân viên y tế thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại miền Nam Lebanon.

Một tòa nhà ở Lebanon bị Israel không kích. Ảnh: THX

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Tedros cho biết có 14 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon trong vòng 24 giờ qua.

Theo Tân Hoa xã ngày 14-3, các bác sĩ, nhân viên y tế và điều dưỡng đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào Trung tâm y tế Bourj Qalaouiyeh vào cuối ngày 13-3. Trước đó cùng ngày, 2 nhân viên cấp cứu cũng thiệt mạng khi một cơ sở y tế ở khu vực Al Sowana bị tấn công.

Người đứng đầu WHO cho rằng việc các nhân viên y tế thiệt mạng là “diễn biến bi thảm” trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ngày càng leo thang.

Hiện Israel đang tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Các cuộc tấn công được cho là đã khiến hơn 770 người thiệt mạng và buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi Hezbollah cũng phóng hàng trăm quả rocket qua biên giới đáp trả.

