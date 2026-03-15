Nga tạm dừng các cuộc đàm phán về Ukraine

Ngày 15-3, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cho biết các cuộc đàm phán liên quan vấn đề Ukraine đang phải tạm dừng do Mỹ tập trung vào những ưu tiên khác.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times (Anh), ông Peskov cho rằng tiến trình thảo luận bị gián đoạn là điều “có thể hiểu được” trong bối cảnh chiến sự leo thang nguy hiểm ở Trung Đông. Theo ông, Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết tình hình trên thực địa đang diễn biến thuận lợi cho Moscow.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời ông Peskov cho biết, Moscow hy vọng vòng đàm phán ba bên mới về vấn đề Ukraine sẽ sớm được tổ chức. Nga đánh giá cao thiện chí của Mỹ trong vai trò trung gian thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có ý lo ngại về việc chiến sự ở Trung Đông có thể khiến Mỹ giảm bớt chú ý đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới ngày 14-3, ông Zelensky bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như công nghệ về thiết bị bay không người lái để hỗ trợ Mỹ cùng các đồng minh ở khu vực Trung Đông.

MINH CHÂU