Thông điệp của Mexico

Phát biểu trước các doanh nghiệp ngành thép tại đại hội lần thứ 78 của Phòng Công nghiệp sắt thép quốc gia Mexico (Canacero) ngày 13-3, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard thông báo, nước này sẽ gia hạn vĩnh viễn các mức thuế nhập khẩu dao động từ 10% đến 35% đối với thép từ một số quốc gia châu Á - những nước không có hiệp định thương mại với Mexico.

Theo đó, Chính phủ Mexico sẽ duy trì biện pháp thuế quan đối với khoảng 220 sản phẩm thép nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc và một số quốc gia khác nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Biện pháp thuế quan này vốn được Mexico áp dụng từ tháng 4-2024 đối với 1.466 mặt hàng thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành luyện kim, với mức thuế từ 10% đến 35%, và dự kiến hết hiệu lực vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, chính phủ quyết định duy trì biện pháp này lâu dài nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa.

Ngành công nghiệp thép Mexico đang đối mặt với nhiều thách thức do áp lực từ tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu, cũng như các biện pháp thuế quan do Mỹ áp đặt. Theo quy định tại Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại Mỹ, Washington áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ năm 2018 vì lý do an ninh quốc gia. Mexico từng được miễn trừ khỏi biện pháp này, song đến năm 2025, Mỹ đã rút lại ngoại lệ và tăng mức thuế lên 50% đối với thép Mexico.

Theo ông Ebrard, một trong những nội dung trọng tâm và đầu tiên trong vòng đàm phán sắp tới với Mỹ liên quan Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA/T-Mec) sẽ là giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ châu Á. Do vậy, Mexico sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ ngành thép trong nước trước làn sóng nhập khẩu bị cho là không công bằng.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, đây không chỉ là một biện pháp bảo hộ đơn thuần, mà còn là bước đi mang tính chiến lược của Mexico. Nước này đang cố gắng chứng minh mình là một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ, trong bối cảnh Washington từ lâu đã lo ngại Trung Quốc dùng Mexico làm “bàn đạp” để đưa thép giá rẻ vào thị trường Mỹ nhằm tránh thuế. Thông điệp này giúp Mexico có thêm lợi thế trên bàn đàm phán để yêu cầu Mỹ dỡ bỏ hoặc giảm mức thuế thép 50% hiện hành.

