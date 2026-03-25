Chiến sự leo thang ở Lebanon, khủng hoảng nhân đạo lan rộng

Tình hình tại Lebanon tiếp tục xấu đi nhanh chóng khi các cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut gia tăng, kéo theo làn sóng sơ tán quy mô lớn và khủng hoảng nhân đạo ngày càng lan rộng.

Vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon bị tấn công. Ảnh: Hurriyet Daily News

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 25-3 cho biết, ít nhất 7 cuộc không kích đã diễn ra trong đêm 24-3 nhằm vào các khu vực phía Nam Beirut, ngay sau khi lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành đối với nhiều khu dân cư. Các đợt tấn công không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng mà còn buộc hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa trong thời gian ngắn, làm gia tăng áp lực lên hệ thống cứu trợ vốn đã quá tải.

Quân đội Israel cũng cho biết đã tiến hành tấn công khu vực Hazmieh, gần dinh tổng thống và các cơ quan ngoại giao ở Beirut. Diễn biến này cho thấy phạm vi xung đột không còn giới hạn ở các khu vực giao tranh truyền thống mà đang lan sang những địa bàn nhạy cảm.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến mới, đặc biệt là các tuyên bố cứng rắn từ phía Israel về khả năng mở rộng chiến dịch quân sự xuống phía Nam Lebanon, vượt qua sông Litani.

Lực lượng Israel phá hủy tháp minaret của một nhà thờ Hồi giáo ở Khiam, miền nam Lebanon. Ảnh: Al Jazeera



Số liệu từ Bộ Y tế Lebanon cho thấy mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 23-3, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và gần 2.900 người bị thương.

Liên hợp quốc cảnh báo, nếu xung đột kéo dài, khủng hoảng nhân đạo không chỉ giới hạn trong phạm vi Lebanon mà còn có thể lan rộng ra toàn khu vực. Ngoại trưởng Tây Ban Nha cho rằng tình hình hiện nay tại Lebanon đang gây ra những hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng, với hơn 1 triệu người phải đi lánh nạn. Pháp cũng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng và mở rộng xung đột.

KHÁNH HƯNG