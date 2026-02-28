Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh

Ngày 28-2, kênh Al Jazeera (Qatar) dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Fars (Iran) cho biết, Iran đã xác nhận phóng một loạt tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: Al Jazeera

Đó là căn cứ không quân Al-Udeid tại Qatar, căn cứ không quân Al-Salem tại Kuwait, căn cứ không quân Al-Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Trong một diễn biến mới nhất, Hải quân Mỹ đã rút toàn bộ tàu khỏi căn cứ tại Bahrain.

Kênh Al Jazeera cho hay, ít nhất 1 người tại thủ đô Abu Dhabi (UAE) thiệt mạng sau khi UAE đánh chặn được một số tên lửa phóng từ Iran. UAE tuyên bố cuộc tấn công của Iran đã vi phạm chủ quyền nước này cũng như luật pháp quốc tế. Quốc gia vùng Vịnh khẳng định có quyền đáp trả cuộc tấn công của Iran.

Rất nhiều hãng hàng không như Qatar Airways (Qatar), Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã cấm bay hoặc hủy các chuyến bay đến nhiều địa điểm như Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE, Oman, Lebanon, Syria, Iraq, Iran và Jordan.

Trước diễn biến căng thẳng an ninh tại Trung Đông, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28-2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại, đề nghị cộng đồng người Việt nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên cập nhật thông tin qua các hội, nhóm người Việt Nam tại Israel để nắm bắt tình hình và trao đổi khi cần thiết.

Thứ hai, hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố trong giai đoạn nhạy cảm; cố gắng lưu trú gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình; sẵn sàng về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba khi được phép.

Thứ ba, duy trì liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ bảo hộ công dân, đề nghị liên hệ qua đường dây nóng: +972 555 025 616 và +972 508 783 373.

