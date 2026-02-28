Iran phóng tên lửa đáp trả Israel

Ngày 28-2, Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng về phía Israel, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trong nước.

Tên lửa Iran nổ tại Israel. Nguồn: X

Nhiều tiếng nổ đã vang lên tại miền Bắc Israel trong bối cảnh quân đội nước này cho biết đang triển khai hệ thống phòng không để đánh chặn các tên lửa được cho là phóng từ Iran. Tờ Times of Israel dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết, còi báo động cũng vang lên tại nhiều khu vực miền Bắc nước này.

Truyền hình Iran thông báo đáp trả cuộc tấn công của Israel. Phía Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn ít nhất một tên lửa phóng từ Iran nhằm vào khu vực trung tâm, chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, các đợt phóng tiếp theo được phát hiện, buộc người dân ở nhiều địa phương phải vào phòng trú ẩn. Không phận Israel và Iran đã bị đóng cửa.

Một khu vực ở Tehran, Iran trúng tên lửa của Mỹ và Israel. Ảnh: IRNA

Truyền thông Iran đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫn “an toàn và khỏe mạnh”, sau các thông tin chưa kiểm chứng cho rằng một số quan chức có thể là mục tiêu của đợt không kích.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain và Qatar yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ, khuyến cáo công dân Mỹ tìm nơi an toàn cho đến khi có thông báo mới. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố Beirut sẽ không để đất nước bị lôi kéo vào xung đột.

