Israel: Biểu tình đánh dấu 700 ngày khủng hoảng con tin

Theo The Times of Israel, ngày 5-9, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Israel để đánh dấu 700 ngày kể từ vụ tấn công do lực lượng Hamas tiến hành ngày 7-10-2023, đồng thời kêu gọi trả tự do cho các con tin còn đang bị giam giữ.

Dòng chữ SOS tại thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh: The Times of Israel

Tại Quảng trường Con tin ở thành phố Tel Aviv, các nhà hoạt động đã tạo dòng chữ SOS lớn trên mặt đất, cùng một đồng hồ cát nhằm truyền tải thông điệp thời gian dành cho các con tin đang dần cạn kiệt. Xung quanh là những người biểu tình mặc áo và quấn khăn màu vàng.

Nhiều cuộc biểu tình khác tiếp tục diễn ra trong suốt cả ngày, trong đó có cả biểu tình trước Dinh Tổng thống tại Jerusalem.

Một người biểu tình ở thành phố Haifa. Ảnh: The Times of Israel

Trong tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án các cuộc biểu tình chống chính phủ, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm và cáo buộc người biểu tình đang đe dọa gia đình ông, thực hiện hành vi đốt phá và làm suy yếu trật tự công cộng.

Trong tuyên bố bằng video phát sóng tối 3-9, ông Netanyahu cho rằng, làn sóng biểu tình hiện tại đã “vượt mọi giới hạn”, đồng thời cũng chỉ trích lực lượng thực thi pháp luật không hành động đủ mạnh. Ông Netanyahu kêu gọi lực lượng an ninh phải hành động dứt khoát để khôi phục trật tự của Israel.

Các cuộc biểu tình, đình công quy mô lớn kêu gọi Chính phủ Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hamas và giải cứu con tin diễn ra hàng tuần tại các thành phố lớn ở Israel, có khi lên tới hàng trăm ngàn người.

MINH CHÂU