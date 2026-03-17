Israel tuyên bố hạ sát quan chức an ninh cấp cao của Iran

Ngày 17-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành một cuộc không kích Iran trong đêm 16-3, nhằm vào Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz sau đó tuyên bố ông Larijani đã thiệt mạng trong cuộc tập kích. Tờ Times of Israel dẫn lời các quan chức cho biết, vụ tấn công nhằm vào ông Larijani là “một trong những chiến dịch ám sát quan trọng nhất” kể từ khi xung đột bùng phát.

Israel còn mở cuộc không kích khác cũng nhằm vào những thành viên cấp cao liên quan hoạt động chống lại Israel ở Dải Gaza và Bờ Tây, trong đó có Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng dân quân Basij của Iran, cũng đã thiệt mạng.

Đánh giá tình hình sáng 17-3, Tổng Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, đã đề cập chiến dịch và cho rằng quân đội Israel ghi nhận “những kết quả hạ mục tiêu đáng kể trong đêm qua”.

Theo Al Jazeera, Iran chưa đưa ra bình luận hay xác nhận về tuyên bố của IDF. Nếu được xác nhận, vụ ám sát ông Larijani sẽ là vụ sát hại nhân vật cấp cao nhất của Iran kể từ khi cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và một số thành viên gia đình ông bị sát hại vào ngày 28 - 2, ngày đầu tiên Mỹ và Israel tấn công Iran.

Tin liên quan Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng

HẠNH CHI