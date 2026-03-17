Mỹ: Phản đối cuộc chiến chống Iran, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia từ chức

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Joe Kent. Ảnh: GETTY IMAGES

Chia sẻ trên mạng xã hội X bức thư từ chức gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kent cho biết mình không ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Theo ông Kent, Iran không hề gây ra mối đe dọa nào đối với Mỹ và Washington đã phát động cuộc chiến do “áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ”.

Trong thư từ chức, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ cũng cho hay, ông ủng hộ “các giá trị và chính sách đối ngoại” mà Tổng thống Donald Trump đã vận động tranh cử vào các năm 2016, 2020 và 2024 và những gì ông chủ Nhà Trắng đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Theo ông Kent, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ “hiểu rõ cách áp dụng sức mạnh quân sự một cách quyết đoán mà không kéo Mỹ vào những cuộc chiến tranh không hồi kết”. Tuy nhiên, theo ông Kent, vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, các quan chức cấp cao của Israel và những người có ảnh hưởng trong giới truyền thông Mỹ, đã triển khai một chiến dịch thông tin sai lệch làm suy yếu hoàn toàn cương lĩnh “Nước Mỹ trên hết”, gieo rắc tư tưởng hiếu chiến để khuyến khích một cuộc chiến với Iran.

“Cái bẫy thông tin này được sử dụng để đánh lừa chúng ta tin rằng Iran đang gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ, và chúng ta nên tấn công ngay bây giờ vì sẽ có một chiến thắng nhanh chóng. Đây là lời nói dối và là chiến thuật tương tự mà Israel đã sử dụng để lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến thảm khốc ở Iraq”, ông Kent nói.

MINH CHÂU