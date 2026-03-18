Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao thiệt mạng

Theo kênh Al Jazeera, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận người đứng đầu cơ quan này, ông Ali Larijani, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani. Ảnh MEHR NEWS

Một trợ lý cấp phó của ông cũng nằm trong số những người tử vong. Hãng thông tấn nhà nước Fars cáo buộc đây là một cuộc tấn công bằng tiêm kích do Mỹ và Israel thực hiện.

Trước đó, Iran cũng xác nhận Tư lệnh lực lượng bán quân sự Basij Gholamreza Soleimani đã thiệt mạng trong một vụ tấn công mà Tehran cho là do Mỹ và Israel tiến hành. Động thái xác nhận từ phía Iran được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội nước này đã không kích tiêu diệt ông Ali Larijani.

Liên quan đến cuộc chiến tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố khẳng định phần lớn các quốc gia thành viên NATO không có ý định đồng hành cùng Mỹ trong chiến dịch quân sự chống lại Iran. Theo ông, đây là minh chứng cho một mối quan hệ an ninh không công bằng đã kéo dài hàng chục năm. Mặc dù các thành viên NATO đồng ý với mục tiêu ngăn chặn hạt nhân của Iran, nhưng họ lại chọn đứng ngoài cuộc chiến trực tiếp.

Ông Trump đồng thời tuyên bố Mỹ đã đạt được thành công quân sự mang tính quyết định tại Iran và không còn cần đến sự hỗ trợ của NATO, cũng như một số đồng minh khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

PHƯƠNG NAM