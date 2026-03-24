Nhiều ưu đãi, giảm giá tour tại Ngày hội Du lịch TPHCM

Chiều 24-3, Sở Du lịch TPHCM tổ chức họp báo sự kiện “Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22”, diễn ra từ ngày 2 đến 5-4 tại Công viên 23-9, phường Bến Thành, TPHCM.

Đây là sự kiện xúc tiến du lịch thường niên quy mô lớn, do Sở Du lịch TPHCM phối hợp Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức, hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, tăng cường liên kết vùng và quảng bá hình ảnh thành phố.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, năm nay sự kiện quy tụ hơn 120 gian hàng, với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phố cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không. Các đơn vị mang đến loạt sản phẩm du lịch mới, tour tuyến đa dạng và chương trình kích cầu hấp dẫn cho mùa hè, tạo cơ hội để du khách tiếp cận các gói dịch vụ giá tốt ngay trước cao điểm du lịch.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa thông tin tại cuộc họp

Không gian hội chợ được tổ chức thành các khu riêng biệt, kết hợp giữa trưng bày, bán tour và trải nghiệm. Khu doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và ưu đãi, trong khi khu địa phương quảng bá văn hóa, đặc sản vùng miền. Bên cạnh đó là khu ẩm thực và các hoạt động tương tác, góp phần tạo không khí mua sắm – giải trí sôi động.

Song song hoạt động thương mại, Ngày hội còn có chuỗi chương trình văn hóa – nghệ thuật như biểu diễn, talkshow chuyên đề, workshop trải nghiệm và sàn giao dịch việc làm du lịch. Lễ khai mạc diễn ra sáng 2-4, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài liên tục trong 4 ngày.

Lữ hành Saigontourist sẽ tung ra nhiều ưu đãi, giảm giá tour trong dịp này

Về ưu đãi giá tour, thông tin từ Lữ hành Saigontourist, đơn vị giảm tới 10 triệu đồng cho tour nước ngoài. Nhiều hành trình có giá cạnh tranh như Thái Lan từ 8,99 triệu đồng, Nhật Bản từ 35,99 triệu đồng/khách trở lên, châu Âu từ 89,99 triệu đồng trở lên. Tour trong nước đồng giá từ 2,479 triệu đồng/khách trở lên, giảm 1 triệu đồng dịp lễ 30-4. Đáng chú ý, các combo Free & Easy (vé máy bay + khách sạn 4-5 sao) có giá từ 6,99–7,99 triệu đồng, kèm ưu đãi nhóm và voucher 500.000 đồng.

Người dân, du khách tìm hiểu thông tin tour tuyến tại gian hàng BenThanh Tourist trong Ngày hội Du lịch TPHCM các năm trước

Trong khi đó, BenThanh Tourist tung hơn 300 chương trình tour ưu đãi, giảm đến 5 triệu đồng cho tour châu Âu, các tuyến Mỹ, Úc giảm tới 3 triệu đồng, Đông Bắc Á giảm 2 triệu đồng. Tour Đông Nam Á và nội địa cũng được kích cầu mạnh, giá từ 3,49 triệu đồng, đi kèm nhiều quà tặng như voucher, vali, balo.

THI HỒNG