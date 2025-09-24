IUH là cơ sở giáo dục thứ hai của Việt Nam đạt chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0

Mới đây, Trường đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0. Với kết quả trên, IUH trở thành cơ sở giáo dục thứ hai tại Việt Nam đạt chứng nhận uy tín này.

Mới đây, Trường đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0. Với kết quả trên, IUH trở thành cơ sở giáo dục thứ hai tại Việt Nam đạt chứng nhận uy tín này.

AUN-QA phiên bản 3.0 là bộ tiêu chuẩn khắt khe do Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á ban hành. Việc chính thức đạt chuẩn kiểm định theo phiên bản mới nhất không chỉ khẳng định uy tín học thuật của IUH, mà còn ghi dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã chính thức đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0

Theo kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia AUN-QA, IUH đã thể hiện sự vượt trội khi có 8/15 tiêu chí đạt mức 5/7 điểm, đặc biệt ở các khía cạnh chiến lược quản trị, chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng, kết quả về thị trường, tài chính và kết quả đầu ra. Cụ thể 8 tiêu chí đạt mức 5 điểm, bao gồm:

- Tiêu chí 2: Lãnh đạo và chiến lược

- Tiêu chí 4: Nguồn lực tài chính và vật chất

- Tiêu chí 6: Các chính sách về đào tạo

- Tiêu chí 7: Các chính sách về nghiên cứu khoa học

- Tiêu chí 9: Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng bên trong

- Tiêu chí 10: Quản lý thông tin trong bảo đảm chất lượng

- Tiêu chí 12: Kết quả đào tạo

- Tiêu chí 15: Các kết quả về thị trường và tài chính

Hiện tại IUH có 46 chương trình đã được công nhận bởi các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế. Trong đó có 6 chương trình đạt chuẩn ABET, 24 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và 17 chương trình đạt chuẩn Bộ GD&ĐT. Đáng chú ý, có 8 chương trình đã được công nhận đạt kiểm định chu kỳ 2, khẳng định tính bền vững và liên tục trong duy trì, nâng cao chất lượng đào tạo.

Những thành tựu về kiểm định, xếp hạng quốc tế và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện là minh chứng cho nỗ lực triển khai Quyết định 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. IUH đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu giai đoạn 2022–2025: xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ hiệu quả; đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực đội ngũ và khẳng định vị thế khu vực. Nhiều kết quả còn vượt kỳ vọng, khẳng định vai trò tiên phong của Trường trong đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Tháng 6-2025, Bảng xếp hạng thế giới QS (QS World University Rankings – QS WUR) năm 2026 đã công bố danh sách các trường đại học tiêu biểu toàn cầu. Trong đó, Đại học Công nghiệp TPHCM được đạt 4 sao QS Stars; có trong top 501-520 của các Trường đại học tốt nhất Châu Á năm 2025 (QS Asia University Rankings), đứng thứ 87 tại Đông Nam Á, và vinh dự nhận giải thưởng “QS Recognition Award – Research and Discovery: Performance Improvement” dành cho cơ sở giáo dục có bước tiến nổi bật trong năm 2025. Đặc biệt, lần đầu tiên, Trường có tên trong nhóm 1201-1400 của Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS (QS World University Rankings - QS WUR) năm 2026.

THƯƠNG NGUYỄN