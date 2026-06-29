JBL ra mắt bộ đôi tai nghe dành cho game

JBL Quantum 950, sản phẩm mới của JBL

Được định vị là mẫu tai nghe đầu bảng, JBL Quantum 950 là câu trả lời của JBL dành cho những game thủ yêu cầu khắt khe nhất về độ chính xác của âm thanh và sự linh hoạt trong kết nối. Trái tim của sản phẩm là driver carbon dynamic 50mm đạt chứng nhận Hi-Res Audio, cho phép tái tạo dải âm cao vượt trội và chi tiết đến từng tiếng bước chân hay tiếng thay đạn của đối thủ,.

Điểm đột phá nhất trên Quantum 950 chính là hệ thống pin kép có thể thay nóng (Hot-Swappable Battery). Tính năng này cho phép người chơi thay pin ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra mà không lo bị gián đoạn, một giải pháp thực tiễn chưa từng có cho những phiên chơi kéo dài. Đi kèm là dock sạc Base Station không chỉ đóng vai trò bộ thu phát không dây 2.4GHz mà còn là trung tâm điều khiển các thiết lập âm thanh và hiệu ứng RGB trực quan.

Về khả năng đàm thoại, thiết bị sở hữu microphone boom 6mm tích hợp AI Noise Reduction, giúp loại bỏ tạp âm môi trường để giọng nói của người chơi luôn rõ ràng khi giao tiếp cùng đồng đội. Sự kết hợp giữa công nghệ theo dõi chuyển động đầu 3D Head Tracking và chống ồn chủ động (Adaptive Noise Cancelling) giúp game thủ hoàn toàn đắm chìm vào không gian ảo, nâng cao khả năng phản xạ trong mọi tình huống.

Cả hai dòng sản phẩm đều ghi điểm với ngôn ngữ thiết kế mới tập trung vào trải nghiệm đeo lâu dài. Hệ thống hammock headband độc quyền với lớp lưới treo giúp phân bổ trọng lượng đều, kết hợp cùng đệm tai memory foam thoáng khí giúp giảm áp lực lên đầu và tai trong các phiên chơi kéo dài nhiều giờ liên tục.

Nếu Quantum 950 là một "cỗ máy" chuyên dụng, thì JBL Quantum 650 lại là sự lựa chọn tối ưu cho những người chơi tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng cao và mức đầu tư hợp lý. Sản phẩm vẫn được kế thừa driver carbon dynamic 50mm cùng công nghệ JBL Quantum Spatial Sound, mang lại khả năng định vị âm thanh chuẩn xác trong nhiều thể loại game khác nhau.

Điểm mạnh của Quantum 650 nằm ở khả năng tương thích đa nền tảng nhờ kết nối không dây 2.4GHz độ trễ thấp, Bluetooth 5.3 và kết nối có dây. Điều này cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa PC, console và các thiết bị di động, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu giải trí từ chơi game đến nghe nhạc hay xem phim.

Bộ sưu tập JBL Quantum Series sẽ được phân phối bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co., Ltd.), mở bán từ ngày 1-7-2026 trên toàn quốc. JBL Quantum 250 với giá 1.990.000 đồng, còn JBL Quantum 650 giá 3.990.000 đồng

KIM THANH