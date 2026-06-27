Sạc dự phòng: Từ quà tặng được yêu thích trở thành mối lo

Từng là món quà công nghệ được nhiều người yêu thích, sạc dự phòng giờ đây lại đứng trước một thực tế trớ trêu: trở thành món đồ thừa trong ngăn kéo. Nguy hiểm hơn là ít người quan tâm loại bỏ sạc đúng cách.

Sử dụng ngày càng ít

Gần như năm nào anh Nguyễn Quang Đạt (TPHCM) cũng nhận được quà tặng là sạc dự phòng từ các đối tác, doanh nghiệp khi tham dự hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện giới thiệu sản phẩm. Có những đợt tham gia nhiều sự kiện liên tiếp, anh được tặng vài chiếc cùng lúc.

“Ban đầu tôi rất quý, vì sạc dự phòng từng là vật dụng rất hữu ích. Nhưng một người chỉ dùng được một cái, mà quà thì mỗi lúc một nhiều, tặng hàng xóm xung quanh cũng không hết. Những sạc dự phòng đành vứt ở kệ tủ, đầu giường, phòng khách, bỏ quên trong xe ô tô. Có cái nhận từ vài năm trước đến giờ vẫn còn nguyên hộp”, anh Đạt kể.

Với không ít người, sạc dự phòng trở thành món quà tặng dư thừa. Ảnh: TẤN BA

Câu chuyện của anh Đạt không phải cá biệt. Tại nhiều gia đình ở đô thị, sạc dự phòng đã trở thành một trong những món đồ công nghệ dư thừa. Chị Thanh Hằng (ngụ phường Sài Gòn, TPHCM), cho biết, khi dọn dẹp nhà đã phát hiện gần chục sạc dự phòng nằm rải rác trong các ngăn tủ.

Theo chị Ng.Th.Th., phụ trách truyền thông của một doanh nghiệp tại TPHCM, có thời điểm đơn vị đặt tới vài trăm sạc dự phòng cho một sự kiện. Chị nêu ý kiến: “Trước đây, sạc dự phòng là món quà thiết thực. Tuy nhiên, vài năm gần đây, công ty khuyến khích chuyển sang thiết kế quà tặng bằng các sản phẩm thân thiện môi trường như ly uống nước làm từ bã cà phê, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ dệt từ mây, tre của người dân địa phương. Những món quà này vừa có giá trị sử dụng, vừa góp phần giảm rác thải và hỗ trợ cộng đồng. Bản thân tôi thấy, quà tặng bằng sạc dự phòng là không còn phù hợp”.

Thực trạng “thừa mứa”

Qua khảo sát nhanh, nhiều người đều có nhận xét chung là nhu cầu dùng sạc dự phòng không nhiều. Hơn nữa, các mẫu smartphone hiện nay có dung lượng pin cực lớn, có thể dùng không cần sạc trong vài ba ngày. Thậm chí, công nghệ sạc ngược trên smartphone đã cho phép chúng nạp điện cho các thiết bị khác.

Theo anh Nguyễn Thanh Hùng, chủ cửa hàng phụ kiện di động B...vn, sạc dự phòng đã sắp hết thời. Với sự bùng nổ của các chương trình quà tặng, sạc dự phòng đang dần biến thành một loại “rác công nghệ” thế hệ mới. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản chỉ là sự lãng phí. Nguy cơ mất an toàn từ các loại sạc dự phòng bị bỏ quên trong thời gian dài mới là điều đáng lo ngại.

Thực tế đã có hàng trăm vụ nổ sạc dự phòng được ghi nhận, như tại TPHCM, vào trưa ngày 27-9-2025, gia đình chị Yến Ngân đã trải qua phen hú vía khi sạc dự phòng đang cắm điện ở cạnh giường bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội trong lúc chị và con nhỏ đang ngủ. Hay trước đó, vào 23 giờ 55 ngày 30-7-2024, một sạc dự phòng không rõ nguồn gốc đã bốc cháy ngay tại khu vực soi chiếu hành lý sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, buộc lực lượng an ninh phải huy động bình chữa cháy khẩn cấp…

Theo các đơn vị sửa chữa thiết bị điện tử, nhiều người có thói quen cất giữ sạc dự phòng trong nhiều năm nhưng không kiểm tra tình trạng thiết bị. Một số viên pin đã phồng, biến dạng hoặc hư hỏng vẫn tiếp tục nằm trong ngăn kéo, trên kệ tủ cùng nhiều vật dụng dễ cháy, và thậm chí ở môi trường nhiệt độ cao. Anh Hoàng Ngân, chuyên gia từ hệ thống Viện Di Động tại TPHCM, cho biết, nổ sạc dự phòng thường do hiện tượng quá nhiệt, chập mạch nội bộ. Khi pin chịu tác động từ việc sạc quá lâu, chịu nhiệt quá cao hoặc va đập mạnh thì có thể phát nổ. Nếu không có công việc đặc thù đòi hỏi di chuyển dài ngày ở nơi thiếu điện, người dùng nên mạnh dạn nói không với sạc dự phòng.

Một điều trớ trêu khác là nhiều người dù biết sạc dự phòng không còn cần thiết nhưng vẫn tiếp tục giữ lại. “Để nhiều sạc dự phòng trong nhà thì không yên tâm, nhưng bỏ đi lại thấy tiếc. Muốn mang đến điểm thu hồi cũng phải sắp xếp thời gian nên cứ để đó hết năm này sang năm khác”, anh Nguyễn Quang Đạt nói.

Không được để sạc dự phòng trong hành lý xách tay khi đi máy bay Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị mới về việc vận chuyển sạc dự phòng, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Quy định này đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng. Phải lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay, đặt tại vị trí dễ quan sát thay vì để bên trong túi như trước đây. Về tiêu chuẩn kỹ thuật, sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không quá 100Wh. Đối với các loại pin có dung lượng từ trên 100Wh đến tối đa 160Wh, hành khách phải được hãng hàng không chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

KIM THANH