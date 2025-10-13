JW Marriott Phu Quoc được vinh danh trong top những resort tốt nhất thế giới do Condé Nast Traveler bình chọn

Giải thưởng do độc giả bình chọn (Readers’ Choice Awards 2025) của tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler, đã chọn JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort vào danh sách những resort tốt nhất hành tinh năm 2025.

Ngày 7-10, tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler (CN Traveler) của Mỹ đã công bố giải thưởng do độc giả bình chọn của năm nay (Readers’ Choice Awards 2025). Đây là năm thứ 38 giải thưởng được tổ chức và cũng được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành du lịch thế giới với tiêu chí bình chọn khắt khe.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng là một trong những cái tên hiếm hoi của Việt Nam được vinh danh. Tại những hạng mục khác của năm nay, Phú Quốc được bình chọn là hòn đảo đẹp nhất Châu Á – với điểm số cao top 3 thế giới, còn Việt Nam được bình chọn trong 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới.

,JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort - resort của Sun Group bên bờ bãi Kem là một kiệt tác về thiết kế và dịch vụ

Được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Bill Bensley, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort tọa lạc trên Bãi Kem, một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Bước qua cổng chính được canh giữ bởi đôi tượng chó Phú Quốc Ridgeback - biểu tượng của hòn đảo, du khách sẽ được vào không gian của một trường đại học giả tưởng được Bill Bensley tái hiện từ giai đoạn 1880–1940.

Chủ đề độc đáo đã giúp JW Marriott Phu Quoc trở thành một trong khu nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất thế giới, với mỗi tòa nhà được thiết kế như một phân khoa học - từ thực vật học đến sinh học – trong đó trưng bày hơn 5.000 cổ vật được Bill Bensley sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, tạo nên một không gian vừa hoài cổ, vừa đầy mê hoặc giữa đảo Ngọc.

Pink Pearl là điểm đến ẩm thực fine dining Pháp thượng hạng

Không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng, resort còn là điểm hẹn ẩm thực với 5 nhà hàng và quầy bar sáng tạo, được dẫn dắt bởi những đầu bếp và các chuyên viên pha chế (mixologist) hàng đầu thế giới. Tại nhà hàng Pink Pearl, thực khách được thưởng thức thực đơn fine dining nhiều tầng vị giác do Đầu bếp Cố vấn Olivier Elzer, bậc thầy ẩm thực Hong Kong đã từng đạt 30 ngôi sao Michelin sáng tạo. Trong khi đó, tại Tempus Fugit, nhà hàng ven biển thanh lịch, các đầu bếp Việt đã giới thiệu thực đơn “Pho-losophy” độc đáo, tôn vinh hương vị phở truyền thống, thậm chí còn có cả cocktail lấy cảm hứng từ phở.

Nguyên liệu tươi mới được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó nhiều loại được thu hoạch trực tiếp từ JW Garden - nông trại hữu cơ ngay trong khuôn viên, nơi còn tổ chức các lớp học nấu ăn Việt Nam cho du khách. Trong suốt kỳ nghỉ, du khách có thể thỏa sức bơi lội trong hồ bơi vỏ sò lát gạch mosaic, thư giãn tại Chanterelle Spa by JW, dạo bước trên bờ cát trắng mịn hay khám phá Phú Quốc, từ những nông trại hồ tiêu, chợ địa phương cho đến hệ sinh thái giải trí có 1-0-2 tại Thị trấn Hoàng Hôn như show diễn đạt kỷ lục Guinness thế giới Kiss of the Sea, Cầu Hôn với thiết kế không chạm duy nhất trên thế giới hay cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm…

Đại tiệc nghệ thuật Symphony of the Sea mùa 2 sẽ quay trở lại thắp sáng bầu trời đảo Ngọc

Không dừng lại ở đó, Phú Quốc sẽ tiếp tục “bùng nổ” dịp cuối năm với hàng loạt trải nghiệm đẳng cấp, đưa đảo Ngọc trở thành tâm điểm du lịch và lễ hội của thế giới. Mùa lễ hội năm nay mở màn với Symphony of the Sea mùa 2 – đại tiệc nghệ thuật trên vịnh biển với màn trình diễn jetski, flyboard, kết hợp pháo hoa nghệ thuật, laser… tạo nên sân khấu đại dương sống động.

Mùa cuối năm này, lễ hội Phu Quoc Tropica Fest 2025 tại Sun Paradise Land Phú Quốc sẽ mang đến chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ từ sáng tới đêm, với các tiết mục nghệ thuật đường phố đến lễ hội bia vui nhộn, cho đến “phiên chợ độc đáo” Sunset Bazaar với những tên tuổi nổi tiếng hàng đầu thế giới như tiệm bánh Eric Kayser.

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi một lần nữa được công nhận là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á. Từ khi mở cửa năm 2017, chúng tôi luôn nỗ lực để tạo sự khác biệt - từ ý tưởng thiết kế độc bản của Bill Bensley cho đến hành trình ẩm thực tinh tế. Thật vinh dự khi được Condé Nast Traveler ghi nhận. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các du khách và sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm độc đáo, gắn kết du khách với tinh thần của Phú Quốc và Lamarck University”, ông John Woolley, tổng quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết.

Phòng Turquoise Suite màu ngọc bích sang trọng mang đến không gian ngập tràn ánh sáng, hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng biển ngoạn mục

Hiện tại, khu nghỉ dưỡng đang triển khai gói ưu đãi “Island Retreat” bao gồm phòng lưu trú sang trọng, đưa đón sân bay khứ hồi, bữa sáng hàng ngày, ưu đãi ẩm thực hấp dẫn, trả phòng muộn, giảm 20% cho các liệu trình spa, và hai vé xem show “Kiss of the Sea”.