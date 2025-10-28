Kaspersky tăng cường hiện diện tại Việt Nam với chiến lược đầu tư dài hạn

Ngày 28-10, tại TPHCM, Kaspersky đã công bố các khoản đầu tư trọng điểm và sáng kiến chiến lược mới, tăng cường sự hiện diện và mở rộng thị phần tại Việt Nam.

Kaspersky đã có buổi chia sẻ về chiến lược phát triển tại Việt Nam

Công ty an ninh mạng và bảo mật dữ liệu toàn cầu khẳng định cam kết phát triển nguồn nhân lực địa phương, thúc đẩy giáo dục an toàn thông tin và đưa công nghệ bảo mật quốc tế đến gần hơn với người dùng Việt Nam.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam nhận định: “Những chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam trong thời gian qua đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển an ninh mạng của Kaspersky. Điều này không chỉ mang ý nghĩa mở rộng mà còn giúp chúng tôi hiểu sâu thị trường, đầu tư hiệu quả hơn vào nguồn nhân lực, công nghệ và các mối quan hệ hợp tác, những yếu tố nền tảng để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho Việt Nam.”

Phía Kaspersky chia sẻ, những sáng kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của công ty, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác với các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Qua đó giúp Kaspersky hiểu rõ về những thử thách và cơ hội đặc thù trong lĩnh vực an ninh mạng tại thị trường Việt Nam.

Trên nền tảng này, Kaspersky dự kiến tăng cường đầu tư cho các chương trình phát triển kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật trong nước. Các sáng kiến trọng điểm bao gồm đào tạo kỹ thuật cho đối tác, chuyển giao chuyên môn từ hệ thống trung tâm nghiên cứu toàn cầu của Kaspersky, và các dự án hợp tác giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới chuyên gia an ninh mạng quốc tế.

Giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Kaspersky trong chiến lược phát triển bền vững. Công ty hiện đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong nước để xây dựng chương trình giáo dục gắn với thực tiễn, trang bị cho sinh viên và kỹ sư trẻ kiến thức cùng kỹ năng ứng phó với các mối đe dọa mạng đang ngày càng phức tạp. Mới đây, Kaspersky đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện An ninh Nhân dân nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Bản địa hóa là một trong những trụ cột trọng yếu trong chiến lược phát triển của Kaspersky tại Việt Nam. Các sản phẩm và dịch vụ chủ lực của hãng hiện đã được Việt hóa toàn diện, từ giao diện, hướng dẫn kỹ thuật đến hỗ trợ khách hàng, nhằm mang đến trải nghiệm mượt mà và trực quan nhất cho người dùng.

Đặc biệt, Kaspersky đã ra mắt nền tảng Kaspersky Security Awareness Platform (KSAP) phiên bản tiếng Việt, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức an ninh mạng của nhân viên và giảm thiểu rủi ro từ yếu tố con người - nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố an toàn thông tin. Phiên bản Việt hóa giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, giáo dục và sản xuất xây dựng văn hóa an ninh mạng vững chắc trong nội bộ.

Ông Simon Tung, Tổng Giám đốc Đông Nam Á của Kaspersky, nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của Kaspersky, nơi chúng tôi ưu tiên đưa các công nghệ lõi đến gần hơn với người dùng. Bản địa hóa chính là cách Kaspersky giúp an ninh mạng trở nên gần gũi, hữu ích và phù hợp với mọi quốc gia mà chúng tôi phục vụ”.

Xuyên suốt 17 năm qua, Kaspersky đã giữ vững vị thế là một trong những thương hiệu an ninh mạng được tin cậy nhất tại Việt Nam, bảo vệ hàng triệu người dùng cá nhân và hàng nghìn doanh nghiệp. Công ty không ngừng đầu tư vào con người, sản phẩm và quan hệ hợp tác chiến lược để đóng góp vào sự phát triển an toàn của nền kinh tế số bản địa.

KIM THANH