Tái xuất sau 7 năm, Quách Ngọc Ngoan bị vai diễn ám ảnh

Trái tim què quặt đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng. Anh thừa nhận, vai diễn này đủ khiến anh thấy hấp dẫn và ám ảnh.

Sự kiện ra mắt bộ phim Trái tim què quặt được tổ chức tại TPHCM vào tối 4-11.

Bên cạnh đội ngũ làm phim gồm: đạo diễn Quốc Công, đại diện NSX Toka Studio - Phạm Minh Tiến; các diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Việt Hưng, Phạm Nhật Linh, Trần Nghĩa, bé Trần Gia Huy, Xuân Phúc, Hữu Thanh Tùng, Phùng Chính Tính… thảm đỏ sự kiện còn chào đón nhiều khách mời đến chung vui.

Có thể kể đến: đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh; dàn diễn viên Tử chiến trên không gồm Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trâm Anh, Bảo Định; các diễn viên: Samuel An, Đoàn Thành Tài, Karen Nguyễn,...; các NTK Lý Quí Khánh, Trương Thanh Long… cùng nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Dàn diễn viên trong Trái tim què quặt trên thảm đỏ sự kiện công chiếu. Ảnh: ĐPCC

Kaity Nguyễn và Trâm Anh đến chúc mừng đoàn phim. Ảnh: ĐPCC

Đây là tác phẩm đánh dấu màn lấn sân sang vai trò đạo diễn của NSX Quốc Công - người vừa có thành công lớn với bộ phim Tử chiến trên không.

Đặc biệt, phim cũng là màn tái xuất điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm. Trong phim, anh vào vai Triết - một họa sĩ tài hoa, có vợ tên Xuân (diễn viên Xuân Văn) là nữ diễn viên màn bạc xinh đẹp đã quyết định lùi về làm hậu phương cho chồng.

Vai diễn mới là thử thách thú vị với Quách Ngọc Ngoan. Ảnh: ĐPCC

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ, nhân vật Triết khiến anh đủ ám ảnh, đủ hấp dẫn khiến bản thân muốn thử xem nếu mình là Triết thì như thế nào. Chính sự tò mò ấy khiến anh quyết định nhận lời tham gia dự án.

Quách Ngọc Ngoan hào hứng với sự trở lại màn ảnh rộng lần này. Ảnh: ĐPCC

Trong vai vợ của Triết, Xuân Văn cho biết đây là một vai "nặng" do nhân vật có nhiều tầng lớp tâm lý đan xen với nhau.

Tuy ra mắt sau nhưng Trái tim què quặt thực tế lại được ghi hình trước Tử chiến trên không. Do đó Xuân Văn thừa nhận, đây mới là bộ phim mang đến cho cô trải nghiệm, kinh nghiệm ứng diễn, kiểm soát biểu cảm để sau đó tự tin casting Tử chiến trên không.

Trong khi đó, hai nhân vật chính còn lại trong phim do cặp đôi Việt Hưng - Nhật Linh thủ vai. Cả hai thừa nhận, câu chuyện của bộ phim giống như màn sương bí ẩn, nguy hiểm và “gây nghiện” khiến ai bước vào cũng không thể thoát ra.

Đạo diễn Quốc Công có màn chào sân ấn tượng trong vai trò đạo diễn. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim Trái tim què quặt được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của Pháp À Cloche Coeur (Trái tim què quặt) của nhà văn Catherine Arley. Phim mở ra một vụ án mạng bí ẩn làm chấn động cả vùng quê yên bình. Một người phụ nữ bị sát hại và mỗi nhân vật liên quan đều có khả năng là người gây án.

Phim sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 6-11 và khởi chiếu chính thức từ ngày 7-11.

HẢI DUY