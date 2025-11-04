Gần 1.300 chiếc đèn lụa Jinju tỏa sáng rực rỡ tại Hà Nội

Gần 1.300 chiếc đèn lụa Jinju (Hàn Quốc) đang tỏa sáng rực rỡ trong không gian trưng bày của triển lãm “Ánh sáng Hàn Quốc: Đèn lụa Jinju” tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Hà Nội).

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi triển lãm Đèn lụa Jinju tại khu vực Đông Nam Á, thuộc dự án giao lưu văn hóa Touring K-Arts, sau khi đã được giới thiệu thành công tại Philippines và Indonesia.

Sự kiện do Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc, Thành phố Jinju và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) phối hợp tổ chức, nhằm quảng bá nghệ thuật và văn hóa truyền thống Hàn Quốc ra thế giới.

Không gian triển lãm gồm đường hầm ánh sáng, bức tường ánh sáng và nhiều khu vực chụp ảnh, được tạo nên từ hàng nghìn chiếc đèn lụa rực rỡ. Mỗi chiếc đèn được chế tác từ khung tre hoặc kim loại mảnh, bọc vải lụa cao cấp, tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng, lung linh nhiều sắc độ.

Nghệ thuật đèn lụa Jinju không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn chứa đựng giá trị lịch sử từng được sử dụng trong chiến đấu để báo hiệu và bảo vệ thành lũy, trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của xứ sở kim chi.

Triển lãm mở cửa đến ngày 26-12, mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm làm đèn lồng, viết điều ước và mặc Hanbok, trang phục truyền thống Hàn Quốc. Từ ngày 8-11, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cũng tổ chức “Ngày Hanbok” miễn phí vào thứ Bảy hàng tuần, giúp người dân và du khách vừa khám phá văn hóa, vừa lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng không gian ánh sáng rực rỡ.

Đèn lụa Jinju là loại đèn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc, được chế tác tinh xảo từ khung tre hoặc kim loại mảnh, bọc bằng lớp lụa cao cấp.

Ông Choi Seung Jin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chia sẻ: “Triển lãm đã nhận được sự quan tâm lớn tại Philippines và Indonesia. Tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng người dân sẽ cảm nhận được sắc màu rực rỡ và tinh thần văn hóa Hàn Quốc, đồng thời coi Trung tâm là không gian giao thoa văn hóa Việt - Hàn”.

MAI AN