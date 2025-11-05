Lân Nhã lên tiếng trước tranh cãi giá vé concert khi so với show của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn

Trước những tranh luận về giá vé concert trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi tổ chức gần thời điểm concert của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn mà giá vé quá cao, Lân Nhã nói lời xin lỗi và cho biết ê kíp đã hạ hết mức có thể. Anh cho hay thêm sau concert sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn.

Lân Nhã lần đầu livestream quảng bá album mới và “NHÃ CONCERT”. Ảnh: TANG TANG

Tối 4-11, ca sĩ Lân Nhã tổ chức buổi livestream trò chuyện cùng khán giả và chia sẻ về 2 dự án âm nhạc quan trọng nhất trong năm: album NHÃ 2025 và NHÃ CONCERT sẽ diễn ra ngày 7-12 tại Cung Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội và Nhà hát Hòa Bình - TPHCM vào ngày 20-12. Không chỉ là buổi nói chuyện thông thường, đây còn là nơi Lân Nhã lần đầu trải lòng về hành trình làm nghề, về những thay đổi sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc.

Nam ca sĩ cho biết, album NHÃ 2025 được ấp ủ hơn 2 năm, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận toàn bộ phần hòa âm phối khí, phần xử lý âm thanh (mix) được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí, kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn Sangwook “Sunny” Nam - người từng nhiều lần được đề cử Grammy - hoàn thiện khâu cân chỉnh (master) cuối cùng.

Album gồm 8 ca khúc mới phản ánh những thay đổi trong cảm xúc, nhận thức và trải nghiệm của anh suốt chặng đường làm nghề. Đặc biệt, NHÃ 2025 sẽ có cả phiên bản đĩa than.

Nam ca sĩ cũng thông tin chi tiết về NHÃ CONCERT thông qua việc giải đáp các thắc mắc của khán giả xem livestream.

Trước những tranh luận về giá vé concert trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi tổ chức gần thời điểm concert của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn mà giá vé lại quá cao, Lân Nhã liên tục nói xin lỗi và tâm sự chân thành.

“Nhã ít sử dụng mạng, chỉ dùng messenger để liên lạc công việc nên nhiều khi chậm hơn, không biết thông tin xung quanh là mấy. Mình nghĩ là mỗi người như chị Tâm, anh Tuấn hay bản thân Nhã đều có một lượng khán giả riêng. Ê kíp bên Nhã đã cố gắng hạ hết mức có thể rồi. Ở Cung Hữu nghị Việt Xô số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TPHCM ra nữa… Mọi thứ đều đội lên rất nhiều nên giá vé phải cao hơn. Nhưng sau concert này, Nhã chắc chắn sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn”.

Lân Nhã có lượng khán giả lớn riêng. Ảnh: TANG TANG

Khi được hỏi sẽ “tung chiêu” gì trong concert để tri ân khán giả, Lân Nhã nói vốn không giỏi chiêu trò. Với anh, điều quan trọng nhất của một ca sĩ vẫn là giọng hát và sự chân thành gửi gắm trong từng ca khúc. Dẫu vậy, anh cũng “nhá hàng” đêm nhạc sẽ có vài điểm bất ngờ.

Về phần âm nhạc, Lân Nhã tiết lộ chương trình sẽ mang nhiều màu sắc bởi anh không muốn chỉ quanh quẩn trong những bản ballad “gam thứ” trầm buồn quen thuộc, mà sẽ xen kẽ thêm những “gam trưởng” tươi sáng, cùng nhiều thể loại khác nhau như Bossa Nova, Swing, Jazz, R&B… Concert sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ khách mời đặc biệt.

TIỂU TÂN