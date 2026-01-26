Kênh đối thoại gần gũi, tiếp sức cùng nông dân

Định kỳ 2 tuần/lần và trở thành điểm hẹn quen thuộc, chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân” do Hội Nông dân xã Phước Hải (TPHCM) thực hiện rất có ý nghĩa, khi người nông dân được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương một cách gần gũi, thân tình.

Mô hình "Cà phê sáng cùng nông dân" đã và đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa tổ chức Hội với hội viên.

Chương trình tuần này tổ chức tại ấp An Hải vào sáng 26-1. Trước khi bước vào nội dung đối thoại, Hội Nông dân xã tổ chức cho nhiều hội viên cùng cùng lãnh đạo xã, Ủy ban MTTQ xã tham quan các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Bên ly cà phê sáng, bà con chia sẻ những kinh nghiệm hay

Tại các điểm tham quan, nhiều hộ nuôi chia sẻ kinh nghiệm xử lý môi trường nước, kiểm soát dịch bệnh, quản lý chi phí và ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ áp dụng công nghệ mới, một số trang trại nâng cao được năng suất, giảm rủi ro, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần định hình hướng đi bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản ở địa phương.

Sau phần tham quan, buổi cà phê diễn ra trong không khí cởi mở. Bà con thẳng thắn trao đổi về tình hình sản xuất đầu năm, kỹ thuật nuôi tôm trong điều kiện thời tiết lạnh, biến động giá cả thị trường, chi phí đầu vào – đầu ra, đồng thời phản ánh những vướng mắc phát sinh khi sáp nhập đơn vị hành chính, ảnh hưởng đến địa chỉ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Là hộ nuôi tôm lâu năm, ông Phan Văn Đức (ấp An Hải, xã Phước Hải) chia sẻ: “Những buổi cà phê sáng giúp bà con có dịp ngồi lại trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật mới và "có gì" là kiến nghị trực tiếp với chính quyền. Nhờ được lắng nghe, hỗ trợ kịp thời, chúng tôi yên tâm đầu tư sản xuất hơn, hạn chế rủi ro và giảm chi phí”.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải, từ những "buổi và phê" này, chúng tôi mong muốn tạo một không gian mở để đồng hành cùng nông dân, lắng nghe trực tiếp ý kiến bà con. Chúng tôi xác định đây là hoạt động lâu dài, trọng tâm của công tác Hội”.

Bà Điệp cho biết thêm, thông qua các buổi gặp gỡ thân mật, Hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn trong sản xuất để làm cầu nối với chính quyền, phối hợp đề ra giải pháp hỗ trợ phù hợp. “Mục tiêu cuối cùng là giúp bà con được tiếp sức kịp thời, yên tâm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”, bà Diệp khẳng định.

Các thành viên tham quan mô hình nuôi tôm.

Hiện nay, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Phước Hải là 437,74ha; trong đó 18 hộ cá thể 6 doanh nghiệp. Việc duy trì mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân” đã và đang trở thành kênh kết nối thông tin hiệu quả giữa tổ chức Hội với hội viên, góp phần tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển bền vững.

THÀNH HUY