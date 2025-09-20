Kéo dài thời gian triển lãm có tác phẩm đạt kỷ lục thế giới tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Triển lãm "Mùa xuân độc lập" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Triển lãm gồm 17 tranh sơn mài khổ lớn do họa sĩ Chu Nhật Quang thực hiện, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, góc nhìn của người trẻ, triển lãm thể hiện tình yêu quê hương đất nước và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những hy sinh của các chiến sĩ, đồng bào cho độc lập, tự do của dân tộc.

Với phong cách kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống và tư duy tạo hình đương đại, các tác phẩm thể hiện giá trị thẩm mỹ đặc sắc, mới lạ; thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, kết hợp giữa chất liệu truyền thống và nghệ thuật đương đại, mang đến chiều sâu thẩm mỹ mới mẻ, đồng thời tôn vinh khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã được xác lập kỷ lục Guinness thế giới là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Bộ VH-TT-DL chấp thuận việc kéo dài thời gian triển lãm theo đề nghị của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ VH-TT-DL thống nhất việc kéo dài thời gian triển lãm "Mùa xuân độc lập" tại đây đến hết ngày 30-12-2025. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức triển lãm và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm 2025. Bộ VH-TT-DL lưu ý triển lãm cần thực hiện đúng quy định về hoạt động mỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn cho khách tham quan và các tác phẩm trong suốt thời gian diễn ra triển lãm...

MAI AN