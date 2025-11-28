Cấp tập hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển từ hộ khoán sang kê khai

Thuế cơ sở 12 hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai. Clip: MAI HOA

Phát biểu tại hội nghị, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TPHCM cho biết qua các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện chủ trương chính sách thuế, ngành thuế đã ghi nhận những băn khoăn, vướng mắc của các hộ trong quá trình thực hiện.

Ông nhấn mạnh việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai mang lại nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh, trước hết là minh bạch, công bằng và chính xác. Số thuế phải nộp sẽ dựa trên doanh thu thực tế, chấm dứt tình trạng ấn định theo ước lượng, tránh thiệt thòi cho những hộ làm ăn trung thực so với các hộ không kê khai rõ ràng, qua đó tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn.

Hiện ngành thuế đang thực hiện cao điểm 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, với phương châm 60 ngày hành động - chuyển đổi thực chất - nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại.

Cán bộ thuế trao đổi, hướng dẫn hộ kinh doanh chiều 28-11. Ảnh: M.HOA

Với băn khoăn của hộ kinh doanh về ngưỡng doanh thu chịu thuế, Phó trưởng Thuế TPHCM cho biết hiện Bộ Tài chính đang tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xây dựng mức thuế phù hợp hơn với thực tiễn, mang tính nhân văn, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại hội nghị, ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12 cùng các cán bộ thuế, chuyên gia tư vấn và đại lý thuế, nhà cung cấp giải pháp đã trả lời nhiều câu hỏi của các hộ kinh doanh xoay quanh việc chuyển đổi thuế.

Ông Trần Minh Nhã hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng eTax Mobile. Ảnh: MAI HOA

Một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng lo lắng khi có nhiều hàng tồn kho không có hóa đơn đầu vào, bây giờ chuyển sang kê khai cần chuẩn bị gì. Chuyên gia tư vấn giải đáp, khi còn thuế khoán, hàng hóa mua vào có thể không đầy đủ hóa đơn chứng từ. Các hộ cần rà soát, thống kê lại tất cả hàng hóa mình có, đưa vào số tồn đầu kỳ làm cơ sở xuất hóa đơn bán ra.

Một hộ kinh doanh mặt hàng thủy hải sản cho biết mua hàng của ngư dân đánh bắt trực tiếp và bán cho các nhà hàng, làm thế nào để có hóa đơn đầu vào? Ngành thuế cho biết trường hợp này có thể sử dụng bảng kê theo mẫu 01 thông tư 88 để kê khai chi phí đầu vào, với các thông tin như tên hàng, số lượng, có số căn cước công dân của người bán. Đây cũng được coi là chứng từ hợp lệ.



Tại hội nghị, các nhà cung cấp giải pháp cùng cán bộ thuế hướng dẫn, tư vấn cho hộ kinh doanh chuyển đổi. Ảnh: MAI HOA

Có hộ mới chuyển từ khoán sang kê khai, lo lắng khi kê khai có sai sót, liệu có bị phạt hay không. Cán bộ thuế cho biết, hộ phát hiện sai sót có thể khai bổ sung bất kỳ thời điểm nào. Khi hồ sơ khai sót có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, các hộ phải tính thêm tiền chậm nộp.

Hiện nay, Thuế cơ sở 12 đang quản lý hơn 30.700 hộ kinh doanh, trong đó có hơn 14.000 hộ khoán cần chuyển đổi. Tính đến ngày 26-11, đã có gần 7.300 hộ chuyển sang kê khai, đạt tỷ lệ 51,4%. Từ đầu tháng 11 đến nay, thực hiện 60 ngày cao điểm, Thuế cơ sở 12 đã tổ chức hơn 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn hộ kinh doanh. Phấn đấu đến 20-12 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% hộ khoán sang hộ kê khai theo chỉ đạo của Thuế TPHCM.

MAI HOA