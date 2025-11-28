Tối 28-11, sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TPHCM lần thứ nhất khai mạc tại Nhà Truyền thống (số 1 đường Bacu, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo sở, ngành thực hiện gõ cồng chiêng của đồng bào dân tộc Chơ Ro tại lễ khai mạc

Với chủ đề “Hội nhập và phát triển”, sự kiện giới thiệu hơn 100 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp từ TPHCM và các tỉnh lân cận, góp phần nâng tầm nông sản Việt, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Hàng trăm sản phẩm OCOP đạt chuẩn được trưng bày, từ thực phẩm, đồ uống, dược liệu đến thủ công mỹ nghệ, phản ánh tiềm năng lớn của nông nghiệp đô thị và vùng phụ cận.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh Chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tham quan gian hàng quà quê

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, nhiều sản phẩm nông nghiệp và thủy sản sau khi chuẩn hóa theo tiêu chí OCOP đã cải thiện rõ rệt về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường. Để chương trình đi vào chiều sâu, TPHCM xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế và năng lực quản trị cho các chủ thể; đẩy mạnh kích cầu; gắn sản phẩm OCOP với du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương; khuyến khích nhân rộng mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị nhằm bảo đảm đầu ra ổn định.

Đồng thời yêu cầu các chủ thể OCOP tiếp tục đổi mới mẫu mã, minh bạch nguồn gốc và tuân thủ quy chuẩn chất lượng để tăng sức cạnh tranh, nhất là trước tình trạng hàng giả, hàng nhái.

Bên cạnh hoạt động giao thương, lễ khai mạc còn phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Đồng chí Bùi Minh Thạnh kêu gọi các đại biểu, doanh nghiệp và du khách lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 30-11, kèm hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị OCOP”, dự kiến mang đến nhiều giải pháp xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu, khẳng định quyết tâm của TPHCM đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp đưa nông sản Việt vươn xa.

Gian hàng mật ong dú - sản phẩm đặc trưng của xã Châu Đức

Gian hàng hàu - một đặc sản của xã Long Sơn

THÀNH HUY - ĐỨC TRUNG