Chủ tịch Tập đoàn Bcons giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TPHCM

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 53 hội viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước…. Điểm mới trong thành phần Ban Chấp hành lần này có cả tổ chức tài chính cùng tham gia, nhằm nâng cao năng lực tài chính cho các hội viên.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Tập đoàn Bcons được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội HCMCONS. Mục tiêu của Đại hội HCMCONS là chính thức hợp nhất 3 hội của siêu đô thị. Qua đó, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể của doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, Hội HCMCONS không chỉ có vai trò đồng hành cùng thành phố trong quá trình triển khai các mục tiêu lớn về quy hoạch, hạ tầng và phát triển đô thị, mà còn là một lực lượng trí thức quan trọng của ngành xây dựng trên phạm vi quốc gia.

Với nguồn lực chuyên gia đa dạng sau khi hợp nhất ba địa phương, Hội HCMCONS có điều kiện đóng góp sâu rộng cho việc xây dựng nền tảng tri thức, lan tỏa tư duy kỹ thuật - quy hoạch hiện đại, thúc đẩy chuẩn hóa nghề nghiệp và hỗ trợ Bộ Xây dựng trong triển khai các định hướng phát triển của ngành trên toàn quốc.

Thứ Trưởng đề nghị trong thời gian tới, Hội HCMCONS phát huy vai trò cầu nối giữa đội ngũ trí thức – nhà quản lý - doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái tri thức phục vụ phát triển ngành xây dựng và siêu đô thị TPHCM; chủ động tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đặc biệt đối với các dự án, quy hoạch và chương trình phát triển đô thị quy mô lớn; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới như BIM, GIS, AI, công nghệ xanh và vật liệu mới; hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng...

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội HCMCONS phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội HCMCONS, nhấn mạnh: “Sự ra đời của Hội HCMCONS đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng trí thức ngành xây dựng, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Hội trong việc góp phần kiến tạo tương lai đô thị TPHCM. Hội sẽ hoạt động với tinh thần minh bạch, khoa học, trách nhiệm, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn của ngành xây dựng trong giai đoạn hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững”.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TPHCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Giai đoạn 2025 – 2030, Hội HCMCONS kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học – đào tạo – chuyển giao công nghệ; tư vấn – phản biện – giám định xã hội; hợp tác – kết nối – xúc tiến thương mại; truyền thông – chăm lo hội viên – thi đua khen thưởng.

Dịp này, Hội HCMCONS đã khen thưởng các cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp trong hoạt động của Hội thời gian qua; đồng thời tổ chức lễ kết nạp hội viên mới.

PHƯƠNG LÊ