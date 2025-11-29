Tăng tốc Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM: Nâng tầm mạng lưới tài chính On-chain, hút dòng vốn số

Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu (GOE Alliance) là một sáng kiến vừa được công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TPHCM.

Đây là một mô hình thử nghiệm táo bạo, nơi Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TPHCM đóng vai trò là “bệ đỡ” chính sách, còn các doanh nghiệp công nghệ và định chế tài chính đóng vai trò “động cơ” vận hành để sáng tạo và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính cụ thể, nhằm mục tiêu thu hút dòng vốn quốc tế cũng như tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Để hiểu rõ hơn các nội dung liên quan, chúng tôi đã trao đổi với ông Tony Trần (ảnh), đồng sáng lập, Giám đốc nghiên cứu kinh tế On-chain tại On-chain Academy, một trong 7 thành viên đầu tiên của Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu.

Liên minh hành động với 5 trụ cột chính

PHÓNG VIÊN: Được đánh giá là một mô hình thử nghiệm táo bạo, Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu đã ra đời với mục tiêu ra sao, thưa ông?

Ông TONY TRẦN: Trong bối cảnh TPHCM đang nỗ lực bước lên những nấc thang mới thông qua 5 trụ cột phát triển chiến lược, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TPHCM được xác định là mũi nhọn đột phá.

Đây sẽ là nơi hấp thụ những dòng vốn lớn trên toàn cầu đổ về. Song, khi các dòng vốn đổ về thì TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung cần có cơ sở hạ tầng cũng như nguồn lực đủ mạnh để đón nhận và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ giá trị, đó là lý do ban đầu hình thành liên minh.

7 thành viên đầu tiên gồm có: Công ty Dịch vụ số Viettel - đơn vị dẫn đầu hạ tầng số Việt Nam; Dragon Capital - định chế quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam; Tether - nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới; Ava Labs - nền tảng blockchain hiệu năng cao; Sky Mavis - “kỳ lân” dẫn đầu về gaming blockchain; Republic - đơn vị tư vấn tài sản số hàng đầu tại Mỹ; và On-chain Academy - đơn vị dẫn đầu kiến tạo tri thức kinh tế On-chain khu vực.

Có một điều cần khẳng định, Việt Nam đang được thế giới đánh giá là thị trường rất tiềm năng trong lĩnh vực tài sản số và blockchain, bởi chúng ta đang có những lợi thế như: có những doanh nghiệp “kỳ lân” trong lĩnh vực blockchain, nguồn nhân lực dồi dào có tay nghề cao và chính sách ngày càng hoàn thiện, cởi mở.

Hiện Việt Nam có khoảng 400.000 lập trình viên và mỗi năm có thêm khoảng 50.000 kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp.

Việt Nam liên tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan như Luật Công nghiệp công nghệ số, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Đó là lý do mà các tổ chức toàn cầu uy tín như Tether hay Republic rất hào hứng tham gia liên minh ngay từ đầu. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi mở rộng trong thời gian tới. Ngoài các thành viên chủ chốt, từ năm 2026 sẽ có thêm các thành viên chiến lược đến từ trong và ngoài nước.

7 thành viên đầu tiên của Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu tại lễ ra mắt trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 vừa diễn ra tại TPHCM

Ông có thể chia sẻ các hành động, mục tiêu cụ thể của Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu trong trước mắt và tương lai gần?

Các hoạt động của liên minh sẽ dựa trên 5 trụ cột chính bao gồm: Giáo dục; chính sách; hạ tầng công nghệ; phát triển các ứng dụng, mô hình kinh tế trong liên minh; và giới thiệu sản phẩm ra toàn cầu.

Từ những trụ cột này, chúng tôi mới xây dựng các hành động cụ thể cho những mục tiêu ngắn và dài hạn. Chẳng hạn với trụ cột giáo dục, chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 10.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu về kinh tế On-chain.

Ngoài ra, sẽ đào tạo lực lượng kỹ sư công nghệ không chỉ hiểu về kỹ thuật mà còn nắm rõ về kinh tế, như vậy có thể tạo ra các mô hình kinh tế giá trị. Còn với trụ cột chính sách, chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có những đóng góp để hoàn thiện chính sách, khung pháp lý chuẩn cho kinh tế On-chain, từ đó khuyến khích các bên tham gia sâu hơn.

Với trụ cột phát triển ứng dụng, chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030 sẽ có khoảng 20-50 ứng dụng lớn được đưa ra toàn cầu. Một điều mong muốn nữa của các thành viên đó là có thể hình thành một diễn đàn thường niên (tạm gọi là IFC On-chain Sumit) đặt trong IFC TPHCM để giới thiệu đến thế giới về những gì mình có.

Riêng với On-chain Academy, chúng tôi sẽ tham gia mạnh vào 3 mảng: thứ nhất là đào tạo, thứ hai là tác động chính sách và thứ ba là đẩy mạnh kết nối toàn cầu. Các thành viên khi tham gia vào Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu đều hiểu rõ mình đang được đứng trước một cơ hội rất lớn.

Chúng tôi cũng rất áp lực nhưng tất cả đều quyết tâm xây dựng một liên minh hành động. Các bên sẽ bổ trợ lẫn nhau để hoàn thành sứ mệnh cốt lõi là hiện thực hóa triết lý “Nội lực là nền tảng, ngoại lực là đôi cánh”.

Chúng tôi cũng phải cảm ơn vì khi hình thành liên minh đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành rất lớn của lãnh đạo Trung ương và TPHCM…

Lợi thế dựa trên kinh tế số - kinh tế On-chain

Nếu nhìn sang các IFC trong khu vực và thế giới thì IFC TPHCM thuộc dạng “sinh sau đẻ muộn”. Vậy theo ông, chúng ta nên dựa vào lợi thế nào để có thể cạnh tranh?

Nếu xét riêng khái niệm IFC thì đã hình thành cả trăm năm nay, nhưng khái niệm mới hiện nay chính là sản phẩm số. Vì thế khi mình đi sau, không có lợi thế về hạ tầng truyền thống như các trung tâm lâu đời thì phải tận dụng lợi thế dựa trên nền kinh tế số, kinh tế On-chain.

Muốn thành công cần xây dựng các mô hình kinh tế On-chain phù hợp thì sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Nếu nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu, năm 2025 được xem là năm hình thành luật lệ cho tài sản kỹ thuật số. Mỹ, Singapore hay Dubai đều đưa ra các luật, quy định cho loại tài sản này.

Ngay như Mỹ, theo tìm hiểu của tôi, họ cũng đang muốn trở thành trung tâm kinh tế On-chain toàn cầu. Việt Nam tham gia sân chơi lớn trong thời điểm này có thể khẳng định là “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”.

Tất nhiên trong IFC sẽ còn rất nhiều những mảng tài chính khác để thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế, song phát triển tài sản số sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng mà Việt Nam cần chú trọng.

THANH DUNG thực hiện